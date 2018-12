El laberinto de Nacional: ¿técnico extranjero o local? ¿novato o con experiencia?

Los presididos por José Decurnex están abocados a la contratación de un nuevo entrenador. Con escasos recursos, por la difícil situación económica, salieron a buscar al sucesor de Alexander Medina, y la tarea no es sencilla. La menguada billetera y la necesidad de tener que ganar para cortar un eventual tricampeonato de Peñarol, la elección se torna compleja.

Las preguntas y las dudas invaden. ¿Qué necesita el club para este momento? ¿Un técnico local, que conozca el medio, o uno del extranjero? ¿El entrenador debe tener experiencia o se debe recurrir a un novato para jugar con juveniles?

El tiempo pasa. Nacional debe tomar medidas para que el nuevo cuerpo técnico comience a delinear la conformación del plantel para 2019 y el jueves es el primer plazo que se fijó la directiva para arribar a un acuerdo.

Referí consultó a cinco referentes históricos de la institución para que brinden su opinión sobre los pasos que darían en un momento como el que vive el club.

Alarcón: “la prioridad es que el club sea sostenible”

El expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, es un hombre de referencia dentro del club. Fue el creador de la conocida Cultura Nacional. Su mandato estuvo marcado por el éxito y apuestas a técnicos jóvenes como Marcelo Gallardo y otras arriesgadas como Juan Ramón Carrasco.

“Creo que hay momentos en que uno tiene que darse cuenta que hay otras prioridades y la prioridad no pasa por la experiencia o novato, por un uruguayo o argentino sino que la prioridad es porque el club sea sostenible. Si tiene que aumentar la cuota social 50% y estamos en cesación de pago los hinchas deberíamos comprender la realidad del club y no seguir viviendo en la nube”, comenzó diciendo ante el planteo de Referí.

Alarcón agregó: “Yo voy a apoyar a los dirigentes para que solucionen los problemas prioritarios y es que el club tenga la posibilidad de cumplir con sus obligaciones y por lo tanto apoyar y no exigirles cosas que debe ser difícil de cumplir de acuerdo a la crisis que dicen que hay”.

Sobre la designación del técnico comentó: “Ni siquiera me pongo a pensar en lo que más necesito sino que me pondría a pensar en lo que podría pagar. Porque un día tengo que decir basta y da la sensación que es hoy. Viví problemas de esta naturaleza y no es fácil conseguir un técnico que acepte que el plantel se le reduzca, no tener jugadores de prestigio y jugar solamente con mayoría de futbolistas de las formativas. La mano que se le debe dar al club es apoyar a los dirigentes y decirles hagan lo que puedan. Eso es lo mejor que pueden hacer los hinchas y un buen día decir si no ganamos un campeonato no va a pasar nada. Lo importante es que el club permanezca”.

Ostolaza: “Tenía que seguir Medina”

El Vasco Santiago Ostolaza es otro hombre identificado con la más rica historia del club. Campeón de América y del Mundo como jugador, además de haber sido entrenador de la institución.

“La verdad es que estoy alejado pero si te doy una opinión me hubiese gustado que siguiera Medina”, comenzó diciendo a Referí.

Ostolaza argumentó: “Se le tenía que haber dado otra oportunidad hizo grandes cosas. Otro año más de Medina para que pueda seguir trabajando con su proyecto. Estoy algo alejado, pero me gustaba mucho el Cacique y lamentablemente en dos partidos se le fue todo, no tuvo la oportunidad de tener otra chance ni en la Sudamericana ni el Uruguayo”.

Fleitas: “Un técnico con trayectoria”

Roberto Fleitas fue el técnico campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988. A la hora de responder no dudó en revelar que lo más adecuado es un hombre con experiencia.

“Para este momento se necesita un técnico con trayectoria, un técnico que sepa manejar los grupos porque le va a pasar como nos sucedió a nosotros en 1987, que tomamos referencia de muchachos que no eran estrellas a excepción de Hugo De León. Y para lograr cosas se trabajó la cabeza. No podés traer un joven para un grupo tan antagónico como este”. Fleitas agregó: “Desgraciadamente el momento más grave lo pasamos nosotros y sacamos de tripa corazones. Ahora van a tener que hacer algo parecido, traer un hombre, no podés traer un muchacho joven porque se va a envolver en la misma situación de todo Nacional. Deben casi cinco meses y eso no lo van a pagar de un día para el otro. El plantel que queda de Nacional va a tener que estar mirando para la tesorería porque nadie vive sin cubrir sus gastos”.

Y concluyó revelando que entiende que el argentino Eduardo Domínguez es un hombre aplomado.

“Yo digo que Domínguez sería el adecuado, vi a los equipos de Argentina donde trabajó y me parece un tipo serio, sazonado. En esa línea tiene que ser el hombre”.

Revelez: “Un técnico del exterior”

Daniel Felipe Revelez coincidió en que el momento que vive la institución es sumamente delicado y, por tal motivo, entiende que lo más adecuado es traer un hombre del exterior.

“Es difícil, el nuevo técnico se tiene que adaptar a muchas circunstancias, a lo económico, a lo deportivo, y va a ser muy difícil para el que agarre. No hay mucha gente con experiencia en el país, pero posiblemente en el exterior encuentren. Por eso me parece que es más adecuado un técnico del exterior porque este momento de Nacional es muy complicado. Va a tener que tener buenos resultados de entrada y con un plantel a armar rápido porque no tiene mucho tiempo”.

Rodolfo Rodríguez: “Primero el plantel”

El exgolero Rodolfo Rodríguez opinó distinto que el resto ya que entiende que lo primero que debe hacer la directiva es definir un perfil de plantel para luego salir a buscar un técnico acorde a las características del grupo.

“Sinceramente está complicado todo. El club está con problemas económicos, hay que ver los jugadores que van a quedar, de experiencia o de base. Lo primero es esperar para saber la directiva que asumió con qué va a contar. No puede traer un técnico que no se adapte al plantel. Primer paso de la directiva es saber qué perfil de plantel va a dejar, para luego ver el perfil del DT acorde al plantel”.

Rodolfo lo definió con un ejemplo: “Si traes un técnico y quiere jóvenes en lugar de jugadores de experiencia. O si quiere achicar el presupuesto y se le dice al técnico este no, este no, y el técnico quiere gente de experiencia, ahí se complica. Deberían tomar un rumbo y decir, por ejemplo: la idea de la directiva es promover jóvenes e hipotecar algún período hasta que el equipo se forme y traer un técnico acostumbrado a trabajar con jóvenes. Por eso, repito, primer paso la directiva resolver qué quiere hacer. Antes de nombres ver qué se pretende y a partir de ahí ver los perfiles de los técnicos”.