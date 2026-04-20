Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 20 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 20 una jornada marcada por la nubosidad persistente en todo el país, con lluvias aisladas desde la mañana y probables tormentas hacia la tarde y noche, especialmente en el norte y el oeste.
Montevideo y Área Metropolitana
La capital y su entorno registrarán temperaturas entre 18°C y 23°C.
Durante la mañana se espera un cielo “nuboso y cubierto”, con viento del sector este entre 20 y 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h.
Hacia la tarde y noche, el cielo continuará cubierto, con “probables precipitaciones aisladas” y un aumento en la intensidad del viento, con rachas de hasta 50 km/h.
Este
En la región este, las temperaturas oscilarán entre 13°C y 24°C.
La mañana estará “nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas”, acompañadas de nieblas y neblinas. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche se prevé un aumento de la inestabilidad, con “precipitaciones y probables tormentas”, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.
Oeste
El oeste del país tendrá mínimas de 16°C y máximas de 24°C.
En la mañana se espera un cielo “nuboso y cubierto”, con probables precipitaciones aisladas y neblinas, y vientos del este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa.
Durante la tarde y noche, Inumet pronostica “precipitaciones y tormentas aisladas”, manteniéndose las condiciones de nubosidad y baja visibilidad.
Norte
En el norte, las temperaturas irán de 17°C a 24°C.
La mañana comenzará con cielo “nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas”, y vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y noche, el organismo prevé que continúen las lluvias, con “tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla”, en un escenario de persistente inestabilidad.