Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 20 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 20 una jornada marcada por la nubosidad persistente en todo el país , con lluvias aisladas desde la mañana y probables tormentas hacia la tarde y noche , especialmente en el norte y el oeste.

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La capital y su entorno registrarán temperaturas entre 18°C y 23°C .

Durante la mañana se espera un cielo “nuboso y cubierto” , con viento del sector este entre 20 y 30 km/h , y rachas de hasta 40 km/h .

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Hacia la tarde y noche, el cielo continuará cubierto, con “probables precipitaciones aisladas” y un aumento en la intensidad del viento, con rachas de hasta 50 km/h .

Este

En la región este, las temperaturas oscilarán entre 13°C y 24°C.

La mañana estará “nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas”, acompañadas de nieblas y neblinas. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se prevé un aumento de la inestabilidad, con “precipitaciones y probables tormentas”, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Oeste

El oeste del país tendrá mínimas de 16°C y máximas de 24°C.

En la mañana se espera un cielo “nuboso y cubierto”, con probables precipitaciones aisladas y neblinas, y vientos del este y noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Durante la tarde y noche, Inumet pronostica “precipitaciones y tormentas aisladas”, manteniéndose las condiciones de nubosidad y baja visibilidad.

Norte

En el norte, las temperaturas irán de 17°C a 24°C.

La mañana comenzará con cielo “nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas”, y vientos del noreste y este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche, el organismo prevé que continúen las lluvias, con “tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla”, en un escenario de persistente inestabilidad.