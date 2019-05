El mate autocebante, la novedad que desafía a toda una tradición uruguaya

El termo-mate autocebante consiste en un lo que aparentemente es un termo común y corriente con mate ya incorporado. Para cebar, posee una manija que hace fluir el agua hacia la parte superior donde se encuentra el mate pronto con yerba, con una bombilla que viene incorporada al producto encastrada en el mango.

Las instrucciones son bastante simples y ponen en duda las cualidades de los que se consideran buenos cebadores. Consisten en cargar el mate con yerba hasta la mitad para después ponerle una tapa. Una vez cumplido ese paso, se debe llenar de agua y comenzar a beber. "No se necesita cebar", dice en mayúsculas la última instrucción del producto.

Según comentó a El Observador el encargado comercial de Casa Dorita, Mathias Del Pino, el termo-mate autocebante es un producto que proviene de Chile –donde se usa particularmente- y también está presente en Argentina. La empresa vende dependiendo las fechas, cerca de 1.000 unidades por mes.

Comercializan la marca Keep y se pueden encontrar precios desde $ 390 a $ 490, dependiendo los tamaños. Además, varios supermercados y bazares han incorporado el producto a sus góndolas. En el mercado también se puede encontrar la marca china Brio, con variedades de color negro como de otros colores.

“Se venden muy bien y no hemos tenido ningún tipo de problemas. Son muy prácticos para cuando se maneja, se va en ómnibus, o en trabajos en los que no se puede tomar mate porque no hay que estar cebando”, explicó Del Pino.

Según pudo saber El Observador en diálogo con importadores, la demanda del producto se viene acrecentando en los últimos meses.