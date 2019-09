El MEF se jugó a lo seguro y emitió en dólares para evitar tasas más altas en pesos

El gobierno concretó el martes una nueva operación en los mercados internacionales, con lo que obtuvo financiamiento por US$ 1.055 millones y además logró reperfilar deuda de corto plazo. La reapertura del bono Global 2031 y bono Global 2055 en dólares fue acompañada de una operación de gestión de pasivos que incluyó a los bonos Global 2022, Global 2024 y Global 2027.

Esta vez las autoridades prefirieron colocar deuda en dólares. El mal momento de la región, y en especial de Argentina ha acotado el apetito por títulos en monedas locales. Y en caso de estar dispuestos a prestar dinero, los inversores hubieran pretendido un premio mayor al que el gobierno hubiera estado dispuesto a conceder en este momento.

Nicolás Fornasari de la firma Puente dijo a El Observador que considerando el aumento en la proporción de la deuda denominada en moneda extranjera, que se ubicó en 55% a fines de junio, las autoridades han manifestado su voluntad de recurrir a los mercados internacionales con emisiones en moneda nacional, lo cual se ha tornado difícil ante el escenario regional actual, que demandaría tasas por encima de lo deseado.

Ante este escenario, el gobierno se decantó por la reciente emisión internacional denominada en dólares, cubriendo de esta forma sus necesidades de financiamiento para lo que resta del año. Todavía resta una porción mínima a financiar, que será cubierta con emisiones domésticas y en moneda nacional, “lo que representa una ventaja por no acentuar la dinámica previamente descrita respecto al aumento de la deuda en moneda extranjera” señaló el experto.

Respecto al momento elegido, Fornasari dijo que el timing fue correcto, porque aprovechó un escenario de tasas bajas a nivel global, y en particular, una jornada donde el bono de referencia americano presentó una marcada caída en sus rendimientos.

También el economista Aldo Lema había señalado el martes que las turbulencias cambiarias “sesgaron probablemente” la nueva deuda hacia dólares, en lugar de una colocación global en pesos o UI.

Buena decisión alargar la deuda corta con las caídas de tasas y spreads. Turbulencias cambiarias sesgaron probablemente nueva deuda hacia dólares, sin colocación global en moneda nacional (pesos o UI). https://t.co/3eaHodE2s0 — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) September 24, 2019

Por su parte, el gerente de Inversiones Banca Persona de HSBC, Carlos Saccone coincidió que el timing fue “muy bueno” por dos factores primordiales. Uno es la caída de las tasas de referencia que aumenta el apetito por deuda grado inversor como la de Uruguay. Y el otro por el momento, dada la actual perspectiva negativa de Fitch, que hace pensar en una potencial reducción en la calificación en próximos meses, en caso de no revertirse los números de déficit fiscal.



“Pienso que fue una operación muy exitosa y oportuna como ha caracterizado a los diferentes equipos desde la creación de la Unidad de Gestión de Deuda”, dijo el experto a El Observador. Saccone marcó como “una curiosidad” que no se haya recurrido al mercado de euros, tomando en cuenta que las tasas son aun más bajas y que recientemente en junio pasado venció un título global, lo que dejó despoblada la curva en esa moneda.

El libro de órdenes estuvo compuesto por más de 100 cuentas, con presencia de las mayores cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia. Entre los inversores, se destacan cuentas de Chile, Perú, Finlandia y Taiwán, así como agencias del gobierno de Kuwait y Corea.

Resultados

La reapertura del bono 2055 alcanzó los US$ 838 millones, cerca del 80% de la emisión total. La colocación se suma a US$ 1.750 millones que se habían emitido en abril de 2018. La tasa de emisión fue de 200 puntos básicos (2%) por sobre los bonos equivalente del Tesoro de Estados Unidos. El precio de oferta pública fue de 116,065 con un rendimiento de 4,11%.

“Pensar en un bono con vencimiento 2055 que rinda 4,101% parecía utópico unos años atrás. Además, no hay solamente interés por los locales en la deuda uruguaya, sino que cada vez más se renueva el apetito de la base inversora, contando con ofertas de compra sumamente diversificadas a nivel global”, afirmó Fornasari.



En tanto, el bono 2031 emitió US$ 217 millones, que se suman a los US$ 1.250 millones emitidos anteriormente. El precio de oferta pública fue de 110,64 y la tasa de emisión de UST + 150 pb, con un rendimiento de 3,149%.

Por otro parte, la operación de recompra aceptó US$ 554 millones para la licitación.

Variación de caja y de stock de deuda

Considerando el total de los títulos emitidos y los recomprados, el valor nominal del stock de deuda aumentó US$ 501 millones tras la operación (equivalente a aproximadamente la mitad del monto emitido), según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El total de efectivo recibido por la emisión del bono 2055 fue de US$ 870 millones (es decir, aproximadamente un 16% más que el valor nominal emitido de dicho bono, ya que estaba cotizando por encima de la par).

De ese monto, un total de aproximadamente US$ 282 millones fue utilizado para recomprar deuda de menor plazo a su valor de mercado (las “ofertas no preferidas”).

Por lo tanto, el nivel de caja del gobierno aumentará en aproximadamente US$ 588 millones tras la operación.

Considerando la variación nominal de deuda y de caja, la operación arrojó una ganancia financiera de US$ 87 millones.

Además de conseguir fondeo, la operación permitió alargar la maduración de la deuda del gobierno central, “fijando tasas históricamente bajas”, había dicho a El Observador el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Herman Kamil.

Kamil agregó que aunque la demanda no fue tan alta como otras veces, “fue robusta” y permitió cumplir los objetivos. Se logró nuevo fondeo con un componente importante de fijación de tasas en dólares y por otro se obtuvo ganancia reabriendo bonos muy por arriba de la par.

Para este 2019 la principal fuente de financiamiento que maneja el MEF es la emisión de bonos por US$ 3.250 millones. Hasta ahora se realizó la emisión de Global 31 (US$ 1.250 millones) en enero, la reapertura de Global 31 y Global 55 (U$$ 1.054 millones) y emisiones locales (US$ 453 millones). En este punto, el gobierno tiene una diferencia de US$ 493 millones que se cumpliría con las emisiones nacionales hasta fin de año.