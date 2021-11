El mensaje de Antelo para los empresarios uruguayos: "No comparto para nada que haya falta de competitividad"

Es común que la cámara que agrupa a los industriales o los exportadores uruguayos se quejen por la falta de competitividad que tiene el país. Sin embargo, esa no es la visión que tiene el empresario argentino Manuel Antelo sobre los números para producir en Uruguay. El ejecutivo tiene varios negocios en marcha en el país y en distintos rubros de actividad.

En una rueda de prensa, luego de inaugurar su planta de montaje en Nordex, Antelo fue interrogado sobre cómo llegó a invertir en Uruguay con los niveles actuales del tipo de cambio. "No comparto para nada que haya falta de competitividad. Si hay falta de competitividad en la planta, es culpa nuestra que no sabemos adecuar los métodos de trabajo, la forma de trabajo. La gente (por los empleados) trabaja a muy buen ritmo. Estamos contentos, muy contentos. No solo nosotros, la gente de Ford, la de Peugeot -que la fabricamos vehículos a ellos-. Todo el mundo dice que la productividad que tenemos es muy buena", aseguró.

“Solo en el diccionario éxito está antes que trabajo. Hoy Nordex les da una oportunidad de progreso. A ustedes muchachos: trabajar y trabajar. El éxito puede llegar”, afirmó el empresario antes de terminar su discurso en la inauguración oficial de la planta de Ford este martes, en un mensaje dirigido a los trabajadores.

El empresario argentino aseguró que la planta de utilitarios que tendrá en Nordex "será de primer nivel" para poder tener "precios competitivos" y "calidad".

Antelo consideró que Uruguay está en un "muy buen camino" para seguir captando inversiones porque cuenta con un régimen de promoción de inversiones "muy positivo". "Tiene estabilidad, no cambian las reglas de juego. Es un país bimonetario. Podemos trabajar en la moneda que queremos, y la economía está muy abierta. Soy superoptimista", finalizó.

El emprendimiento en Nordex implica una inversión conjunta con Ford de US$ 50 millones, da empleo a unas 150 personas de forma directa, y prevé fabricar unos 8 mil vehículos utilitarios por año del modelo Transit, con destino a distintos mercados de América del Sur.

Antelo -que reside en Uruguay- tiene otras inversiones en el país, como en grupo Santa Rosa, Car One y la tienda deportiva Decathlon.