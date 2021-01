El dulce mensaje de Barack Obama para su esposa Michelle en su cumpleaños

La de Barack y Michelle Obama es, seguramente, una de las parejas más sólidas de la política de los Estados Unidos. Acostumbran mostrarse cariñosos entre ellos y junto a sus dos hijas, y las fechas de cumpleaños no son la excepción.

Este domingo 17 Michelle cumplió años y su esposo decidió homenajearla, a través de Instagram, con un dulce posteo acompañado de una foto de ella en su juventud.

"Feliz cumpleaños a mi amor, mi compañera y mi mejor amiga. Cada momento contigo es una bendición. Te amo, Miche", escribió Obama.

El expresidente estadounidense suele hacer referencia a su familia y a la importancia que genera en él. Tiempo atrás publicó una foto con su esposa y sus hijas, cuando eran pequeñas, acompañado de un sentido texto sobre la paternidad.

"El hecho de que mi propio padre haya estado ausente en gran parte de mi infancia ayudó a crear mis ideas sobre el tipo de padre que pretendía ser. Cuando nació Malia me prometí a mí mismo que mis hijos me conocerían, que crecerían sintiendo mi amor intenso y constante, y que sabrían que siempre los pondría a ellos primero. Mientras fui presidente me aseguré de cenar con Michelle, Sasha y Malia todas las noches a las 6:30. Comíamos y nos poníamos al día. Verlas crecer y convertirse en las jóvenes inteligentes, fuertes y compasivas en las que se han convertido ha sido la mayor alegría de mi vida. Me recuerda constantemente que no hay lugar en el mundo en el que prefiera estar que con Miche y nuestras chicas", escribió el pasado noviembre.