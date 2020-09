El mensaje de una jueza a "valiente adolescente" que fue violada por dos militares

La Justicia de Durazno condenó a ocho y nueve años de prisión a dos militares de la Fuera Aérea por la violación de una adolescente de 17 años, que ocurrió en agosto del año pasado. Al ser condenados, también fueron dados de baja del organismo.

Los hombres, de 42 y 37 años, fueron imputados en 2019 por la fiscal Lucía Nogueira y días atrás su colega Bárbara Zapater logró la condena mediante juicio oral por un un delito de suministro de estupefacientes agravada en reiteración real, privación de libertad, abuso sexual agravado y lesiones personales. A uno de ellos se le adjudicó, además, un delito de promesa a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos.

La víctima participó del proceso penal mediante la representación de su madre. La jueza que intervino en el juicio oral, Patricia Hornes, le dedicó algunas palabras a la víctima: “Te cuento que a mi criterio han quedado demostrados los hechos denunciados por ti, hechos que sin dudas hablan que estamos en presencia de una adolescente muy fuerte, que pudo sortear los obstáculos que se presentaron un día que para muchos pudo resultar cotidiano pero que sin dudas para ti no lo fue, hechos que han sido dolorosos, pero que junto al apoyo que tienes de amigos, profesionales y familiares sin dudas vas a salir adelante como lo has hecho hasta ahora", apuntó Hornes.

Además, destacó el "admirable amor incondicional" a la familia y a su madre, a quien buscó "no preocupar luego de vivir unos hechos lamentables de los cuales no puede ni debería ser víctima ninguna persona". "Es admirable tu endereza y tenemos conocimiento que gracias a tu valentía hoy puedo estar hablándote y despidiéndome de ti. Así es que me despido valiente adolescente, mujer y cálida hija”, señala la sentencia.

En julio de 2019, la víctima se reunió con amigas y fueron a un bar. Allí se encontró con uno de los imputados, a quien conocía. En determinado momento, el hombre regresó al lugar con el otro militar y ofrecieron llevar a la víctima a su casa. Sin embargo, fueron a un descampado en donde abusaron de ella.

La adolescente logró salir del auto e intentó escapar pero los hombres la tomaron por la fuerza y la golpearon, por lo que la joven perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba desnuda en el campo, en un lugar que no conocía. Su ropa estaba tirada y faltaba su cartera, que había quedado en el auto.

La joven se arrastró en busca de ayuda, muy dolorida, y encontró a una persona que llamó a la policía.

La sentencia judicial destaca que en las pruebas queda claro que los hombres obligaron a la adolescente a consumir drogas y a tener relaciones sexuales, algo que fue negado en reiteradas ocasiones por la víctima. "Lo que debe quedar claro es que la negativa de una mujer debe ser entendida por estos hombres, 'no es no'...”, señala la jueza.

De acuerdo a la ley de violencia de género, la Justicia dispuso la reparación patrimonial para la víctima de 12 salarios mínimos de cada imputado. Por otra parte, se deberá comunicar a la adolescente al menos cinco días antes de que los hombres salgan de la cárcel.

Continuaban trabajando

El año pasado la Justicia les prohibió a los hombres el contacto o acercamiento a la víctima por un radio no menor de 500 metros, y se les asignó prisión preventiva las 24 horas, pudiendo salir solo para ir a trabajar.

La fiscalía había solicitado prisión preventiva pero le fue negada. El Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido de la fiscal Nogueira y permanecieron en arresto domiciliario hasta diciembre.

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) resolvió en ese entonces iniciar un sumario administrativo a los dos militares de la Brigada Aérea 2 de Durazno.

El director de Relaciones Públicas de la FAU, el coronel Leonardo Blengini, explicó a El Observador en ese entonces que si la Justicia determinaba la culpabilidad de los acusados, se tomarían "las medidas correspondientes al reglamento vigente y serán dados de baja de la Fuerza Aérea".