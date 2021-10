El mercado mostró dinamismo y firmeza en la venta de Lote 21

Lote 21 remató vacunos y lanares en una nueva venta por pantalla, que estuvo “muy dinámica”, expresó a El Observador Federico Rodríguez, director de Federico Rodríguez Negocios Rurales y presidente del consorcio. Se colocó el 95,6% de la oferta y hubo subas de precios y destaques en varias categorías.

En esta oportunidad la mayoría de los escritorios operaron juntos desde el Club de Golf del Uruguay, en una venta que arrancó muy bien según destacaron varios de los rematadores en el transcurso de la jornada.

Lote 21 vendió el 95,6% de la oferta.

La categoría en la que se vio mayor interés de los clientes fue la de novillos de uno a dos años, informó Rodríguez. Esta “reafirmó sus valores y hubo mucha puja, se vio el apetito por esta categoría”, comentó. Por otro lado, la vaca de invernada “defendió sus valores” y la ternera también arrojó un buen promedio, mencionó.

Un balance muy positivo

Ernesto Franco, integrante del escritorio Enrique Bachino & Asociados, indicó que la vaca de invernada “fue una de las categorías más buscadas, que se pagó muy bien”. Destacó que la categoría de terneros, que en ventas anteriores “estaba más quieta”, en este remate se valorizó hasta un 7% más que en el anterior.

El balance de la venta para él es muy positivo ya que muchas de las categorías presentaron subas y la venta se dio en el marco de un inicio de primavera muy positivo para la ganadería. “Con varios años en esta actividad no recuerdo una primavera tan buena. El valor del gordo está realmente muy bueno, entre US$ 4,65 y US$ 4,70. Este es un año realmente excepcional, el mercado muestra firmeza y los ganados se afirman cada vez más”, sostuvo y añadió que eso se reflejará en la zafra de reproductores que está en curso.

Venta firme y valores que acompañan

Por su parte, Edgardo Acosta, rematador del Escritorio Birriel hermanos y Asociados, dijo que el remate “fue muy firme y los valores acompañaron la realidad del mercado, que hoy en día se presenta en un momento histórico para la ganadería”.

Según dijo la comercialización fue bastante fluida desde el inicio y resaltó que hubo una buena participación de los clientes en la previa, con el Pique21, un ejemplo de eso es que ese escritorio llegó a la venta con todos los lotes preofertados. “Eso es un indicativo de que hay una gran demanda por todas las categorías. Esto se da con la influencia de un factor totalmente determinante como ha sido la lluvia en el inicio de la primavera, que viene ideal para los campos e influye a la hora de comercializar los ganados”, mencionó.

La próxima venta de Lote 21 se hará en noviembre.

Nuevo Lote 21

El remate N° 169 del consorcio se realizará el miércoles 10 de noviembre y hoy ya abrieron las inscripciones para el ganado, que estarán disponibles hasta el 27 de noviembre.