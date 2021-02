"Morro" García: “No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo”

Santiago “Morro” García fue encontrado muerto este sábado en su apartamento de Mendoza y en la prensa argentina surgen informaciones sobre su estado anímico de los últimos tiempos, lo que habría provocado en este trágico final.

En una entrevista que el jugador brindó en junio de 2019 dejó entrever que el bajo rendimiento que entonces tenía en Godoy Cruz se debía a “varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento, no fue fácil para mí. No son excusas. Quiero volver a ser el goleador, sentirme bien”.

En la nota que brindó a Radio Nihuil de Mendoza, el jugador agregó: “No somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas y eso hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo”.

"Las he podido ir superando de a poco, apoyándome en mucha gente. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué. Repito, no es una excusa por mi bajo rendimiento. Futbolísticamente no me he sentido bien, tomo la responsabilidad de eso y por eso me quedé a recuperarme”, indicó.

En ese momento el goleador estaba lesionado de una rodilla y trataba de mejorar la forma física: “La lesión no bajaba la intensidad del dolor y eso determinó que me quedara en las vacaciones a terminar la recuperación y así ponerme a entrenar para recuperar el tiempo perdido, que fue casi un mes”.

El Morro tenía contrato con Godoy Cruz hasta mitad del presente año, pero no era tenido en cuenta por el técnico Sebastián Méndez.