El Nacional que se viene para el Clausura: posibles altas y bajas y los contratos que terminan

El Torneo Apertura llega a su fin y en Nacional aceleran por refuerzos para el Torneo Clausura, en el que, tras el Intermedio, deberá intentar otra remontada que le permita llegar al título del Uruguayo, algo que el entrenador Álvaro Gutiérrez ya logró en sus anteriores dos ciclos.

Los tricolores buscan fichajes para su plantel, como también para cubrir las posibles bajas que puedan surgir y los contratos que llegan a su fin.

En principio se habló de tres o cuatro refuerzos, además de los que deban realizarse si se concretan bajas.

El Guti habló este viernes en conferencia y dio algunas pistas para el período de pases.

“Es muy difícil para mí decir públicamente falta esto o falta lo otro. Lo que sí que es notorio es que de pierna zuda que juegue abierto por izquierda con velocidad, o con alguna otra característica, está faltando”, dijo el DT en conferencia.

El Chory será el primero en Nacional

Todo indica que Gonzalo “Chory” Castro será el primer fichaje. El técnico albo tiene en él el jugador que busca para cubrir la carencia de jugadores zurdos que mencionó.

Inés Guimaraens

El Chory puede volver al Parque

Este viernes Gutiérrez contó que ya habló con el Chory, dando a entender que está todo muy encaminado.

“La semana pasada llamé al Chory y le dije, primero, principalmente, que tiene que concentrarse en River. Evidentemente era un secreto a voces, pero tiene que concentrase en River porque es profesional y no queremos influir en lo que puede ser su rendimiento. Lo vengo siguiendo todos los partidos y es uno de los mejores de River, juega los 90 minutos, corre…”, dijo el DT en conferencia sobre el jugador de 38 que fue figura cuando logró el Uruguayo 2019

“Lo que me va a dar él es calidad, me va a dar pierna zurda, va a sumar para el grupo y creo que va a potenciar a muchos de los juegan cerca de él, como ya ha hecho en períodos anteriores. Porque es un jugador que por su experiencia tiene la pelota, no la pierde, de sus pies generalmente siempre salen jugadas con mucho criterio. También es cierto que no es que venga y juegue de titular los 90 minutos. Acá va a venir a ganarse un puesto, a veces le tocará 90, otra 10 y otras, capaz que no le toca. Y él está de acuerdo como cualquier jugador que integre el plantel”, agregó el DT.

Los que se pueden ir

El entrenador también hizo referencia a los jugadores que pueden dejar el equipo en el período de pases.

“Sabemos que hay muchos jugadores que se pueden ir. Se puede ir Rochet, Cándido, Fagúndez, Pereiro, Trezza… Hay un montón y capaz que alguno inesperado. De acuerdo a eso se va a tener que reforzar si se consiguen jugadores que realmente sumen al equipo, y no traer para quedar bien, que después vengan y no sumen mucho”, dijo.

Foto: Leonardo Carreño.

Rochet tiene puerta abierta para irse

Sergio Rochet, en la mira de Gremio de Porto Alegre, y Camilo Cándido tienen la palabra del presidente albo José Fuentes de que si les llega una propuesta y quieren marcharse, el club no trancará su salida.

Franco Fagúndez sonó con fuerza en enero pero el club no recibió nada concreto. En ese momento hubo rumores desde España y Brasil

En tanto, Alfonso Trezza podría dejar el club, según dijo su representante. Aunque habría que esperar que lleguen ofertas.

Los contratos que vencen en Nacional

Uno de los que termina contrato y es muy difícil que siga es Gastón Pereiro. En Nacional lo tienen claro y el propio Fuentes ha recordado que su llegada era por seis meses desde que se concretó su vuelta.

Foto: Leonardo Carreño.

Gastón Pereiro

El zurdo no ha terminado de encontrar su mejor nivel y solo ha tenido algunos chispazos de su talento. Si bien es muy difícil que siga, en Nacional aún mantienen una chance de que se quede.

Luego, hay renovaciones en marcha. Una es la de Francisco Ginella, que debe volver a LAFC de Estados Unidos a mitad de año, pero que es pretendido por los albos para que siga por lo menos hasta fin de año.

“Con la renovación están trabajando desde hace tiempo y parece que se está muy cerca. Hay voluntad de todas las partes, pero faltan algunos detalles”, dijo el Guti.

Federico Gutiérrez

Ginella y el Colo

Otro contrato que vence es el de Diego “Torito” Rodríguez. El volante tiene una cláusula de renovación automática si cumple determinada cantidad de partidos. Desde su grupo empresarial, GBG, indicaron a Referí que estaría encaminado para que llegue a la cifra, mientras que desde Nacional señalaron que aún faltan más de 10 partidos. De todas formas, puede tener su renovación si se negocia, sin aplicar esa cláusula.

Otro contrato que llega a su fin es el de Juan Manuel Gutiérrez, atacante que está semana se recuperó de una lesión y que no ha podido afianzarse. El delantero de 21 años tiene 8 minutos en la actual temporada de su ingreso ante Cerro Largo en la segunda fecha del Apertura.

Los nombres que están en danza para Nacional

Como en cada período de pases, ya hay nombres en carpeta del Área Deportiva de Nacional.

Uno de ellos es el de Cristian “Kike” Olivera, jugador que es figura en Boston River y que pertenece a Almería de España. El delantero termina su cesión con los rojiverdes y para que llegue al club los albos deben negociar con los españoles para que lo presenten.

Pablo Porciúncula / AFP

Kike Olivera vuelve a sonar

Su representante, Edgardo “Chino” Lasalvia, dijo que la idea de Almería es hacer una venta, por lo que no será fácil para los albos. De todas formas, dejó abierta la posibilidad.

El nigeriano de Plaza Colonia, Osinachi Ebere, también interesa a los albos y ya hubo sondeos para su llegada.

Inés Guimaraens

Ebere y su gol ante Peñarol

Otro de los nombres que está en la mira de Nacional es Federico Ricca, zaguero y lateral formado en Danubio que actualmente juega en Oud-Heverlee Leuven de Bélfica. Su llegada sería una buena opción para cubrir una posible salida de Cándido.

La lista tricolor vuelve a tener al defensa Emanuel Gularte, quien ya ha sonado para los albos y que juega en Puebla de México.

Otro jugador que se ha mencionados es el volante de 22 años Juan Manuel Sanabria, futbolista de Atlético de San Luis y cuyo pase es propiedad de Atlético de Madrid. El jugador se formó en Nacional, fue campeón de la Libertadores sub 20 y no llegó a debutar en Primera. En los albos lo conocen muy bien y saben de su potencial, pero por el momento no hay nada concreto.

EFE/ Víctor Cruz

Sanabria puede volver

En las últimas horas, luego de que quedara libre de Cruz Azul de México, sonó el nombre de Gonzalo Carneiro, delantero que se destacó en su último paso por Liverpool. Parece difícil. Nacional tiene muy bien cubierto el puesto de delanteros de área con el Colo Ramírez, Emmanuel Gigliotti y Bruno Damiani, a quien el Guti cada vez le da más minutos.

¿Qué pasará en el arco? Si Rochet se va, el puesto quedará para Salavador Ichazo, pero los albos deberán salir a buscar a un arquero para que sea su suplente.

Y la posibilidad de Nicolás Lodeiro, un viejo anhelo de los albos, no parece fácil en este período. Tiene contrato hasta fin de año en Seattle Sounders, donde es ídolo, por lo que se apunta para su vuelta en 2024.