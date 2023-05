Gutiérrez en conferencia: qué le falta a Nacional, quiénes se pueden ir, clásico en el Intermedio, Bielsa y más

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, habló en conferencia de prensa este viernes en la previa del partido ante Montevideo City Torque, con el que los albos cerrarán el Torneo Apertura 2023.

Los tricolores encaran ese partido con la obligación de ganar para no ceder unidades en la Tabla Anual, luego de ver el partido del Peñarol del sábado ante Wanderers. Los carboneros, campeones del Apertura, están 7 puntos arriba en la tabla.

El Guti no quiso dar pistas del equipo para el partido del domingo a las 18:00 en Estadio Centenario ante los ciudadanos. “No voy a decir la alineación, pero la base va a seguir siendo muy parecida”, dijo.

Las preguntas y respuestas del Guti:

¿Qué le falta a Nacional?

“Creo que lo que le falta a este plantel, por lo menos desde que agarre yo, es no estar corriendo siempre de atrás. Lamentablemente ahora quedamos a siete puntos pero cuando empiezan campeonatos nuevos, que también te pueden dar la posibilidad de estar peleando las finales, empezás otra ilusión. Y es otro el margen de error que se puede manejar. Queremos ganar la Tabla Anual, sabemos que no va a ser fácil.

Es muy difícil para mí decir públicamente falta esto o falta lo otro. Lo que sí que es notorio es que de pierna zuda que juegue abierto por izquierda con velocidad, o con alguna otra característica, está faltando”.

Los que se pueden ir

“Seguramente van a faltar más cosas a medida que vayan saliendo jugadores. Sabemos que hay muchos jugadores que se pueden ir. Se puede ir Rochet, Cándido, Fagúndez, Pereiro, Trezza… Hay un montón y capaz que alguno inesperado. De acuerdo a eso se va a tener que reforzar si se consiguen jugadores que realmente sumen al equipo, y no traer para quedar bien, que después vengan y no sumen mucho”.

Inés Guimaraens

Fagúndez se puede ir

Su balance del Apertura

“El Apertura encontró al campeón (Peñarol]) que fue muy regular en sus resultados principalmente, después en el juego tuvo partidos muy buenos y otros no tanto. Pero sí encontró siempre los resultados que buscaba. Y los que veníamos más atrás, muy irregulares, de repente podían hacer un buen partido contra los de arriba y perdían con los de abajo”.

La diferencia de 7 puntos con Peñarol

“Es una diferencia que se hizo en 14 partidos. Hay que ver en la última fecha, esperemos que sean menos. Si logramos tener un buen rendimiento y una regularidad en los resultados, con un poco de suerte podemos arrimarnos e incluso pasarlos, como ya ha pasado. Pero aparte de eso, está el Intermedio y el Clausura mismo, que si vos lo ganas te da la posibilidad de pelear el campeonato”.

El cansancio mental de la Copa

“Tuvimos una semana larga con un día de descanso. Muchas veces el cansancio mental es muy importante, más cuando estás jugando partidos por copa. Le ganamos a Metropolitanos y después tuvimos una actuación regular contra Danubio en su cancha. Le ganamos al DIM y contra Wanderers no costó muchísimo. Y el otro día lo mismo. Empatamos en el Beira Rio y a la otra fecha el equipo bajó su rendimiento. Yo lo atribuyo mucho también al desgaste, no solo físico, sino al mental, porque no es lo mismo concentrarse para un partido de copa. No debería ser así pero pasa”.

Leonardo Carreño

El Guti en el Parque

¿Un posible clásico en el Intermedio?

“Es un arma de doble filo. Podes descontar como quedar más atrás. A mí lo que más me interesa es que el quipo encuentre un rendimiento bueno y que sea prolongado, que nos sea solo uno o dos partidos. Con copa es más difícil encontrar eso”.

La llegada de Bielsa a la selección uruguaya

“Un técnico super capacitado, que tal vez tenga una filosofía de juego diferente a la que tiene la mayoría de los técnicos uruguayos. Con mucha experiencia, esperemos que pueda sacarle el jugo a las características de los jugadores uruguayos”.

La situación de Ginella: su lesión y renovación

“Está bien, evolucionando bien. Va a estar muy justo contra DIM pero no lo queremos apurar porque después hay un receso. Capaz que es preferible que se pierda un partido. Con la renovación están trabajando desde hace tiempo y parece que se está muy cerca. Hay voluntad de todas las partes, pero faltan algunos detalles”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ginella resuelve su futuro

¿Pretemporada tras el Apertura?

“Cuando termine el partido con Torque rápidamente vamos a hacer evaluaciones físicas para ver en qué punto estamos y poder mejorar lo que de las evaluaciones surja, la velocidad, la potencia, resistencia… Para empezar de cero (una pretemporada) no nos da el tiempo”.

La llegada el Chory Castro

“La semana pasada llamé al Chory y le dije, primero, principalmente, que tiene que concentrarse en River. Evidentemente era un secreto a voces, pero tiene que concentrase en River porque es profesional y no queremos influir en lo que puede ser su rendimiento. Lo vengo siguiendo todos los partidos y es uno de los mejores de River, juega los 90 minutos, corre…

Lo que me va a dar él es calidad, me va a dar pierna zurda, va a sumar para el grupo y creo que va a potenciar a muchos de los juegan cerca de él, como ya ha hecho en períodos anteriores. Porque es un jugador que por su experiencia tiene la pelota, no la pierde, de sus pies generalmente siempre salen jugadas con mucho criterio. También es cierto que no es que venga y juegue de titular los 90 minutos. Acá va a venir a ganarse un puesto, a veces le tocará 90, otra 10 y otras, capaz que no le toca. Y él está de acuerdo como cualquier jugador que integre el plantel”.