Álvaro Gutiérrez confirmó el regreso de Chory Castro a Nacional: de su caótica salida a la vuelta triunfal

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, confirmó este viernes que Gonzalo "Chory" Castro regresará a los tricolores para disputar el Torneo Clausura.

"La semana pasada llame al Chory y le dije que el tiene que concentrarse en River. Lo vengo siguiendo todos los partidos, juega los 90', me va a dar calidad, pierna zurda, va a sumar en el grupo y va a potenciar a los que juegan cerca de él como ya lo ha hecho", dijo Gutiérrez.

Castro, de 38 años, juega en River desde que se fue de Nacional a fines de 2020.

Foto: Leonardo Carreño.

Gonzalo Castro en River

El Chory, referente y líder futbolístico de Nacional, se tuvo que ir el el 31 de diciembre de 2020 porque el club no le renovó el contrato después de un hecho de indisciplina en el que jugadores y funcionarios violaron la burbuja sanitaria (por la pandemia de covid-19) en la concentración al mantener encuentros con tres mujeres que se estaban hospedando en otra parte del hotel.

De los que vencían contrato el último día de ese año solo se le renovó a Felipe Carballo. El presidente albo era José Decurnex.

Quedaron desvinculados del club el Chory Castro, Sebastián Fernández, Ayrton Cougo, Paulo Viniciuso, Santiago Rodríguez (lo había contratado el Grupo City), Rodrigo Amaral, Agustín González, Claudio Yacob, Mathías Suárez, Luis Mejía y Miguel Jacquet.

Nacional, conducido por Jorge Giordano, perdió 3-2 el clásico del Intermedio jugado el 13 de diciembre y el 17 de diciembre sufrió una humillante derrota por 6-2 frente a River argentino en el Parque Central, por la Copa Libertadores.

Durante esa temporada, Castro disputó 26 partidos y marcó 3 goles.

La segunda vuelta del Chory a Nacional

"La semana pasada llamé al Chory y le dije, primero, principalmente, que tiene que concentrarse en River. Evidentemente era un secreto a voces, pero tiene que concentrase en River porque es profesional y no queremos influir en lo que puede ser su rendimiento. Lo vengo siguiendo todos los partidos y es uno de los mejores de River, juega los 90 minutos, corre…", expresó este viernes el técnico tricolor.

L. CARREÑO

Gonzalo Castro

El Guti agregó: "Es un jugador que por su experiencia tiene la pelota, no la pierde, de sus pies generalmente siempre salen jugadas con mucho criterio. También es cierto que no es que venga y juegue de titular los 90 minutos. Acá va a venir a ganarse un puesto, a veces le tocará 90, otra 10 y otras, capaz que no le toca. Y él está de acuerdo como cualquier jugador que integre el plantel".

El Chory saltó al primer equipo de Nacional en 2002 y jugó hasta el 10 de junio de 2007. Ese día marcó el gol con el que el equipo tricolor le ganó 1-0 a Defensor Sporting y se coronó campeón de la Liguilla. Cuatro días antes también había convertido el tanto con el que Nacional le ganó 1-0 a Peñarol por el mismo torneo.

En la temporada 2005-2006 el Chory Castro fue el goleador de Nacional con 20 tantos, seguido de Luis Suárez con 12. En el Campeonato Uruguayo que ganó el tricolor hizo 13 goles.

Luego de 11 años en los que defendió al Mallorca, Real Sociedad y Málaga, retornó a Nacional en 2018.

Disputó 86 partidos y marcó 7 goles hasta fines de 2020, dos de ellos muy recordados frente a Peñarol por el Intermedio 2019 en la victoria 3-0 de Nacional.