El nuevo trabajo fuera de cámaras de Karina Vignola, vinculado a la política: mirá cuál es

A pesar de ser muy conocida por sus trabajos en la televisión en diferentes canales uruguayos, Karina Vignola tiene desde octubre otro trabajo, dentro de la comunicación, pero detrás de las cámaras.

En comunicación con El Observador, Vignola contó que trabaja para el equipo de las redes sociales de Pelota al Medio a la Esperanza, uno de los programas que ejecuta el Ministerio del Interior. "Yo grabo material en los diferentes eventos y después otros chicos lo suben a las redes", contó. A su vez, dijo que cuando no hay eventos de Pelota al Medio también graba para otras actividades de la cartera como las recorridas del director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Santiago González o alguna inauguración de comisarías. "Me llaman todas las semanas con bastante frecuencia", aseguró.

Vignola contó que ingresó como empleada zafral por seis meses el 1° de octubre y que su sueldo es de $23.000 nominales. Tiene contrato hasta marzo y puede ser renovado una vez más. "Me enteré del llamado público por conocidos. Tengo amigos, conocidos, que me comentaron de la posibilidad y presenté mi currículum, como se presentaron 300 personas. Yo estuve dos años sin trabajo y me tuve que sostener manejando mis redes sociales y redes sociales de empresas. Yo me preparé. Me compré un celular adecuado, tengo gente que edita", aseguró a El Observador.

"No tengo que explicar nada. Soy comunicadora hace 25 años, si hubiese entrado al área de Economía o algo similar, ahí si diría ´abrí los ganchos´", aseguró.

Vignola se afilió al Partido Nacional en 2020 y participó de la campaña del candidato del alcalde por el Municipio E, Cesar Raimondo ese año.

"En esa invitación me sentí contenta y protegida. La política abarca muchas cosas pero yo nunca me había relacionado con ningún partido y no era algo que estuviera en mi mente. Siempre me gustó el trabajo social. No veo la política como una lucha de ideas o de ideología. Esta invitación es para escuchar y para poder gestionar asuntos que importan al barrio y a los vecinos. Eso me motivó mucho. No hay que olvidar que la alcaldía es el primer contacto de la gente con las autoridades", dijo en una entrevista con Sábado Show en 2020.

En diciembre de 2021, en el programa PH Podemos Hablar de Canal 4, contó que en 2019 sufrió depresión y que tuvo que estar internada en terapia intensiva a raíz de un intento de suicidio. "Tomé la decisión de irme para siempre porque no le encontraba sentido a la vida. Por suerte me encontró Gaspar (Valverde) a tiempo y ahí me revivieron un par de veces y salí. Por suerte me salvaron la vida en CTI y me pude despertar, ver a Gaspar que estaba hecho pelota y salir a la vida más fuerte que nunca, con ganas de vivir", aseguró en el programa.