El objetivo del Partido de los Trabajadores en política

“Cuando llegue el año 2000 vas a estar en otra completamente”, le dijo en 1989 una funcionaria bancaria, compañera de trabajo de Rafael Fernández. “Firmamos un contrato, era una apuesta, ella decía que en diez años iba a estar en otra cosa porque si se derrumbó el muro de Berlín... ella no sabía que yo no defendía el muro de Berlín, que no lo consideraba una conquista sino un fenómeno totalmente reaccionario”, contó. Y Fernández ganó la apuesta.

Casi 20 años después sigue pensando igual y se propone que el Partido de los Trabajadores sea la base para cumplir con el objetivo de “construir una organización de los trabajadores que pueda revolucionar la sociedad”.“Es un objetivo internacional de la Internacional Obrera. Si uno ve por qué fracasó la Unión Soviética, (fue por) el abandono de la perspectiva internacionalista y la idea inviable de un socialismo en un plano más nacional”, aseguró en la entrevista para De Cerca.

Fernández agregó que el PT plantea “la necesidad de que la clase obrera se organice en forma independiente" y a su juicio eso "se contradice con el planteamiento de la izquierda por lo menos desde 1971, y desde más atrás también, que es la idea de un frente policlasista, que trabajadores junto con sectores de la llamada burguesía nacional, de la burguesía media decía (Raúl) Arismendi en la década del 50 tendrían que formar un frente democrático de liberación nacional y en esa alianza de clase realizar transformaciones". "El PT nace diciendo que eso está condenado”, aseguró.



