El patio trasero del Estado

La filtración a la prensa de una conversación entre un jerarca de ASSE en representación de Cabildo Abierto y un correligionario suyo, entreabrió la puerta al patio trasero del Estado. Un ámbito donde suceden prácticas clientelares. Entre promesas de trabajos, favores políticos, lealtades y deslealtades de todo tipo. Este jerarca básicamente se jactó de haber montado una estructura política en base a la mediación clientelar, favoreciendo el ingreso de al menos 135 personas a la plantilla del ente. Este tipo de prácticas no es ninguna novedad. Lo que vemos allí es una distorsión en la Administración Pública, provocada por el margen que deja para que dirigentes políticos armen una estructura de poder. El fascinante libro “El club político” de Germán W. Rama (1971) ilustra con crudeza la función que cumplían los partidos en otra época como agencias de colocación. Ese mecanismo clientelar posteriormente mutó en la “tarjeta” (de presentación), objeto de muchas anécdotas familiares, en especial por las bondades del contacto político para buscar un trabajo o facilitar un trámite público. El proceso de modernización del Estado ha llevado a que hoy se haya superado en buena medida ese conjunto de prácticas. Aunque naturalmente, cuando se constata, termina teniendo un gran impacto mediático. Si bien no desaparecen estos mecanismos, son más discretos. El tema es que no resulta nada fácil regular en toda su dimensión la forma de selección de personal de todo el Estado. A lo cual se agrega la complejidad institucional, ya que no es lo mismo Administración Central, que los entes autónomos y servicios descentralizados o los gobiernos subnacionales. El Observatorio de la ONSC hoy en día emite por ley informes detallados de los vínculos laborales con el Estado que se adjuntan en cada Rendición de Cuentas, lo cual constituye un gran insumo para el análisis.