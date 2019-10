El peculiar medio que eligió Coldplay para dar un anuncio

En tiempos de Instagram y Twitter, resulta extraño que una banda haya decidido revelar las canciones de su nuevo álbum sobre el papel de diario. Pero así lo hizo Coldplay, que publicó un aviso clasificado en el periódico británico Daily Post de Gales.

Everyday Life by Coldplay, el nombre del álbum, aparece como título del anuncio que posa al lado de una publicidad de refrigeradores.

Tras varios posteos de fanáticos de la banda que se preguntaban en las redes sociales por qué Coldplay había elegido este medio para adelantar información de su disco, el guitarrista Jonny Buckland contó que en su juventud trabajó en el Daily Post poniendo fotos de casas en venta. Rememorando su pasado, consideró que esta podría ser una forma creativa de compartir su comunicado.

I once had a holiday job at the Daily Post, placing photos of houses for sale. I wasn't very good at it. JB https://t.co/tYquPUn8S4 — Coldplay (@coldplay) 23 de octubre de 2019

El álbum se lanzará el próximo 22 de noviembre y estará partido en dos partes: Sunrise y Sunset. Las canciones del primer disco serán Sunrise, Church, Trouble in town, Broken, Daddy, WOTW/POTP, Arabesque y When I need a friend. En tanto Sunset tendrá Guns, Orphans, Ekó, Cry cry cry, Old friends, Champion of the world y Everyday Life.

La banda liderada por Chris Martin había sacado su último trabajo discográfico, A Head Full Of Dreams, en 2015.