El perfil de los uruguayos que fueron a Argentina por turismo de compras

Los viajes y el turismo de compra en Argentina se mantienen firmes impulsados por el tipo de cambio favorable. Argentina no estaba tan barata para los uruguayos desde 1989.

Un informe elaborado por Equipos Consultores sobre consumo, presentado días atrás por el economista Alejandro Cavallo en la Cámara de Comercio, dedicó un capítulo especial sobre el turismo emisivo.

“Lo que se vio es que el turismo de compra se ha concentrado en los segmentos altos, el turismo emisivo estuvo ahí”, dijo Cavallo.

El documento expuso que el 30% de los viajeros estuvo ubicado en el segmento alto, seguido por el nivel socio económico medio y luego por el bajo. El 15% del total de los consultados viajó a Argentina en julio. Cerca del 20% fueron personas del interior del país y algo más del 10% de Montevideo.

En el segundo trimestre de este año, hubo 423.538 viajes de uruguayos hacia Argentina, con un gasto medio de US$ 347 en una estadía promedio de 4,4 días.

Dentro del turismo de compra, los uruguayos mayoritariamente adquirieron indumentaria con 61% y un 38% productos de supermercados. También hubo compras en ópticas (20%), informática (17%), juguetes (6%), papelería (5%), pintura y ferretería (4%) y pequeños electrodomésticos (3%). Cavallo explicó que el caso de la indumentaria está más vinculado al turismo de compra en Buenos Aires, mientras que las compras en los supermercados están más relacionadas a la diferencia de precios que se observan en frontera.

El elemento fundamental que impulsó la salida de los uruguayos hacia Argentina fue la diferencia cambiaria. En el mercado local, el dólar cerró la semana a $ 42,20 para la venta en la pizarra del Banco República (BROU).

En tanto, en Argentina la divisa estadounidense operó a 149 pesos argentinos en el mercado formal minorista. Pero la oportunidad para los turistas está en el mercado informal. Este viernes el dólar blue operó a 277 pesos argentinos en la venta, con una brecha de 85% con oficial.

Cavallo indicó que el tipo de cambio real bilateral entre Uruguay y Argentina hace más de 30 años que no se ubicaba en los niveles actuales. “Uruguay no está tan caro respecto a Argentina o Argentina no está tan barata respecto a Uruguay desde la hiperinflación (del país vecino) de 1989”, expresó.

Volver

Respecto a los próximos meses, tres de cada 10 consultados mostraron su predisposición de viajar. Las personas entre 18 y 29 fueron las más interesadas. En ese segmento, el 53% dijo que tiene pensado hacerlo. Entre 30 y 44 años fue el 26% y el 22% entre 45 y 59 años. Los consumidores del nivel socioeconómico alto fueron los más propensos con el 35%, seguido por el nivel medio y el bajo con 28%.

“Esta propensión no indican que van a ir, pero sí que tiene la intención”, señaló Cavallo. El principal motivo del eventual viaje fue por vacaciones y luego para la compra de ropa y calzado. También se destacó la intención de viajar para asistir a un evento deportivo, musical o similar.

Productos argentinos comprados en Uruguay

Otro capítulo del informe fue el de la compra de productos argentinos de supermercado que se revenden en Uruguay, ya sea de forma directa, en ferias o en otros lugares similares. Los consumidores del nivel socio económico bajo fueron los que tuvieran más respuestas positivas con el 35%, seguido por el medio con 25% y el alto con 7%.

Cavallo dijo que en el caso del nivel socio económico bajo “la variación de precios le hace su diferencia en el presupuesto familiar”.

Respecto a las edades, esas compras fueron efectuadas por personas entre 18 a 29 años con el 35%. Después se ubicó el grupo de entre 30 y 44 años con 28% y de 22% para los de 45 a 59 años.