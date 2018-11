El petróleo pasó de estar 23% por arriba de referencia de Ancap a apenas 4%

Cuando todo parecía indicar que los precios del petróleo no encontraban un techo y se cotizaban en su mayor nivel en cuatro años, algunos expertos ya vaticinaban un crudo por arriba de los US$ 100 para principios de 2019 y en Ancap veían como inevitable ajustar las tarifas antes de enero, la foto cambió por completo en apenas un mes.

El crudo Brent -de referencia para Ancap- pasó de un pico de US$ 86 el pasado 3 de octubre a US$ 73 este lunes, es decir, un descenso de su cotización de US$ 13 en el lapso de un mes. El ente petrolero tiene su paramétrica con un Brent a US$ 75 y un dólar a $ 30,5 en promedio para el período julio-diciembre. Así, mientras que a principios de octubre el crudo Brent en pesos cotizó para Ancap a $ 2.822, es decir, 23,4% por encima de su referencia de $ 2.287,5, este lunes esa brecha se había reducido a un mínimo de 4,2%.

El tipo de cambio también está jugando a favor de Ancap. En octubre el dólar interbancario cerró con un descenso de 1% en la variación punta a punta. Este lunes, la moneda cerró con una mínima caída (0,15%) para quedar en promedio a $ 32,75.

La semana pasada la ministra de Industria, Carolina Cosse, descartó un ajuste en las tarifas para lo que resta de este año y dijo que el impacto de no corregir seguramente se vea reflejado en un descenso en la ganancia proyectada del ente de unos US$ 40 millones para el ejercicio 2018.

Mercado cauto

Los precios del petróleo cerraron con tendencias dispares el lunes, después de que Estados Unidos impuso formalmente sanciones contra Irán pero otorgó exenciones temporales a ocho países les que permitirán seguir comprando crudo a la República Islámica. Las sanciones son parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por detener los programas nuclear y de misiles de Irán y mermar su influencia en Oriente Medio.

Los mercados petroleros han estado anticipando las sanciones durante meses. Los precios se han visto lastrados debido a que grandes productores, incluidos Arabia Saudita y Rusia, han elevado su bombeo a niveles casi récord, mientras que débiles cifras económicas en China han generado dudas sobre el panorama de la demanda.

La noticia de que Washington otorgó algunas exenciones que permitirán que ocho países sigan comprando crudo iraní lastró a los precios, dijeron analistas.

"Hay muchas preguntas sobre las sanciones, sobre las exenciones", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago. "Hay algunas dudas sobre si las sanciones tendrán el impacto que el mercado estimó originalmente", agregó.

El crudo referencial Brent ganó 34 centavos, a US$ 73,17 por barril, mientras que el petróleo liviano en Estados Unidos bajó 4 centavos, a US$ 63,10.

Ambos han perdido más de 15% desde que tocaron máximos en cuatro años a comienzos de octubre debido a que fondos de cobertura han reducido las apuestas alcistas sobre el crudo a un mínimo de un año, muestran datos.

Estados Unidos otorgó exenciones a China, India, Grecia, Italia, Taiwán, Japón, Turquía y Corea del Sur, que les permiten seguir comprado crudo iraní temporalmente, dijo el lunes el Secretario de Estado Mike Pompeo. Algunos de esos países son los principales clientes de Irán.

Trump dijo este lunes que quiere imponer las sanciones a Irán de manera gradual, citando preocupaciones sobre impacto en los mercados de la energía y aumentos de precios en todo el mundo.

Con Reuters