El petróleo sufre un derrumbe histórico en EEUU con barril a precio negativo

Los futuros del crudo estadounidense cerraron con precios negativos este lunes por primera vez en la historia, porque se acababa el espacio para almacenar, lo que desalentaba a los compradores cuando débiles datos económicos de Alemania y Japón sembraban dudas sobre una recuperación del consumo.

La demanda física de crudo ha desaparecido creando un exceso de oferta mundial, porque miles de millones de personas se quedan en casa para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

El contrato WTI para mayo en Estados Unidos cayó US$ 55,90, a US$ -37,63 por barril. El Brent (de referencia para Ancap) bajaba US$ 2,51, o un 8,9%, a US$ 25,57 por barril.

La diferencia entre el contrato de crudo West Texas Intermediate de mayo que vence y el próximo contrato de junio se amplió a un récord esta joranda. La enorme brecha surgió porque poseer el contrato de mayo cuando expira el martes significa que el comprador está obligado a tomar esos barriles.

Como resultado, los operadores de futuros, que podrían ser capaces normalmente pasar el contrato que expira al siguiente, están encontrando muy pocos compradores para el de mayo porque muy poca gente quiere comprometer ahora el envío de barriles de crudo.

"El problema real es que la caballería (los recortes de la OPEP y sus aliados) no llegará a tiempo para salvar su mercado petrolero. Esta podría ser una de las peores entregas de la historia. Nadie quiere o necesita crudo ahora mismo", dijo Phil Flynn, de Price Futures Group en Chicago.

BREAKING: WTI crude oil futures trade at negative price for first time https://t.co/pOSyH6AVtP pic.twitter.com/XsoH1jG8WH — Bloomberg (@business) April 20, 2020

El contrato para junio perdía US$ 2,72, o un 11%, a US$ 22,26 el barril, con más de 840.000 contratos negociados.

Cuando un contrato de futuros expira, los operadores deben decidir si aceptan envíos o si pasan sus posiciones al contrato siguiente.

El proceso suele ser relativamente sencillo, pero el desplome del contrato de mayo refleja preocupaciones sobre un nivel desorbitante de suministro entrando a los mercados, ya que los cargamentos procedentes de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como Arabia Saudita contratados en marzo se encaminan a causar una sobreabundancia.

Los mayores productores petroleros mundiales acordaron un recorte de bombeo de 9,7 millones de barriles por día (bpd) en un intento por tener bajo control la oferta mundial mientras se hunde la demanda, pero no comenzará hasta mayo.

"Estamos viendo una combinación de débiles fundamentos para los equilibrios del crudo en Estados Unidos, ya que la capacidad restante de almacenaje en Cushing de 21 millones de barriles estará más que completa en las próximas semanas", dijo Bjornar Tonhaugen de Rystad Energy.

Fuente: Reuters