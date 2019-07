El plagio: otro capítulo de "los simuladores” del ahorro en ladrillos

Planes de vivienda y ahorro en ladrillos. Son las dos opciones que dice ofrecer Medina Santos Bienes Raíces, una firma sobre la que esta semana alertó el Banco Central del Uruguay (BCU), al no estar registrada y tampoco tener habilitación para operar el fideicomiso financiero que promociona.

En su sitio web la firma explica cómo funciona la opción de ahorrar en ladrillos y expone algunas de las características principales, además de ofrecer detalles de una supuesta supervisión y control del BCU que no existe.

La mayor parte de ese contenido es una copia textual de una nota publicada en el portal especializado Infocasas a fines de 2017, sobre la opción de ahorro en ladrillos que ofrece Campiglia Pilay, una firma con extensa trayectoria en el mercado, regulada por el BCU y con aval de reconocidas calificadoras de riesgo.

Además de plagiar información de otra empresa, también se copió el modelo de formularios utilizados habitualmente por el Banco Hipotecario (BHU) y se omitió quitar el nombre de la institución que figura a pie de página. Un ahorrista con el formulario en mano llegó hasta el BHU y consultó cómo debía hacer para integrar el monto inicial de uno de los proyectos de vivienda ofrecidos. El logo en los documentos firmados alertó de inmediato a los funcionarios que terminaron denunciando la situación al BCU.

En tanto, la calificadora de riesgo Care emitió en las últimas horas un comunicado sobre Medina Santos Bienes Raíces. La agencia indicó que “no conoce ni a la empresa ni a ningún miembro de la misma, y por lo tanto, ni califica ni ha calificado título alguno” del fideicomiso financiero.

Según supo El Observador, la empresa Medina Santos funcionó hasta hace poco tiempo en un local de la calle Chimborazo en el Cerrito de la Victoria, donde incluso había carteles en la puerta. Ahora el lugar está vacío y los carteles fueron retirados. La empresa promete que volverá a abrir próximamente en la zona de San Martín y Granaderos, y que cumplirá con los compromisos asumidos.

La información publicada por el BCU y la mudanza de la firma han despertado sospechas entre personas que esperan por la entrega de una vivienda. Una de ellas, que tiene contrato firmado con la empresa se comunicó este jueves con El Observador. Según relató ese inversor, a principios de este año y luego de tener una entrevista entregó $ 99.000 a un representante de Medina Santos. En ese momento, la firma se comprometió a entregarle en julio una casa nueva.

La vivienda formaría parte de otras nueve ( tres de dos dormitorios y otras seis de tres dormitorios) que se levantarían en un predio de la calle Emilio Pardo Bazán, entre Madrid y Hocquart. Hasta la fecha, la obra no empezó y en el lugar sigue en pie una vieja casa que espera para ser demolida.

Una situación similar contaron el miércoles otras dos personas que entregaron dinero para acceder a una casa de US$ 75.000, que terminarían de pagar en cuotas mensuales en un plazo de 20 años. Una de ellas relató que la empresa no cumplió con la vivienda a estrenar que se había prometido y en su lugar ofreció una casa reciclada en otro barrio de Montevideo. El temor a perder el dinero entregado y a quedarse finalmente sin casa propia es un factor de peso para que no haya denuncias sobre las irregularidades hasta ahora, contó el miércoles uno de los damnificados.