El precio del petróleo y el riesgo político

l año pasado fue una excepción desde que en 1973 la Organización de los Países Exportadores de Petróleo comenzó a incidir de manera decisiva en el mercado internacional. Por primera vez desde entonces, el precio internacional se movió con una cierta independencia de las decisiones del cartel petróleo y también de dos eventos de riesgo político.

A principios del 2019 la OPEP y otros productores liderados por Rusia acordaron una nueva rebaja de su producción, esta vez de 1,2 millones de barriles diarios. A esta decisión se agregó la disposición moderadora de Arabia Saudita, presta a cubrir los problemas que pudieran afectar a algunos de sus socios.

Meses después, en septiembre, un atentado contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita provocó un alza del precio internacional de 20%, que fue rápidamente neutralizada una vez que se reparó la infra estructura dañada.

En adición, a lo largo del año las sanciones económicas de Estados Unidos a dos socios tradicionales de la OPEP como Irán y Venezuela provocaron un descenso de sus exportaciones a los menores niveles de las últimas décadas. Por su parte, Ecuador anunció su retiro del cartel petrolero para manejarse con una mayor libertad en sus ventas de petróleo.

Pero la decisión de la OPEP ampliada, y estas dos manifestaciones de riesgo político tuvieron escasa incidencia sobre el precio promedio del año, que fue del orden de los US$ 64 el barril, 10% menos que en el 2018.

En este marco, a mediados del pasado mes de diciembre, la OPEP ampliada decidió una nueva baja de la oferta mundial, esta vez de 500 mil barriles diarios (0,5 % de la producción mundial) con vigencia a partir de este primer trimestre del año. Al igual que antes, Arabia Saudita anunció además su disposición a disponer una baja voluntaria adicional de 400 mil barriles diarios, en caso que ella fuese necesaria. Pero tal como había ocurrido a lo largo de los once meses anteriores, esta decisión no tuvo una mayor incidencia sobre el precio del petróleo, que apenas subió en el orden de un 3%, para situarse en US$ 67 el barril.

La razón principal de este divorcio ente el precio internacional y la realidad del año fue el aporte creciente de la producción de Estados Unidos y Canadá en base a la fracturación hidráulica o fracking, al punto que en una década ambos han duplicado su ponderación en el total de la oferta.

Aunque hay indicios de que la producción estadounidense viene perdiendo dinamismo, la puesta en funcionamiento de ciertos depósitos off shore que en el pasado no eran rentables, como los de Brasil y Noruega, ahora parece estar en condiciones de agregar nuevos aportes a la oferta mundial.

En el 2018 el mundo produjo un millón de barriles más de los que consumió. Ahora, la estimación de la opinión especializada es que en este nuevo escenario, en el año que comienza el mercado estará en equilibrio, con un leve aumento de la demanda que quizá obligue a una baja de los inventarios.

En todo caso, los cambios en la estructura de la oferta están siendo acompañados por otros cambios en la demanda.

Todo indica que el nivel de consumo de petróleo habrá de estabilizarse a lo largo de esta década que se inicia, básicamente como consecuencia de que las políticas de preservación del medio ambiente están incentivando una mayor eficiencia en el uso del combustible en los vehículos tradicionales y una demanda alternativa a favor de los vehículos eléctricos.

En este marco, el inicio del año en curso pareció desmentir el comportamiento del mercado petrolero en el año anterior, en tanto restableció su tradicional relación con el riesgo político. Porque en los pocos días que siguieron a la muerte del general Qasem Soleimani, provocada por una operación militar de Estados Unidos, y a la represalia de Irán sobre dos bases militares americanas en Irak, el mercado petrolero volvió a vivir la misma incertidumbre e inestabilidad que en el pasado mes de septiembre, cuando los atentados a las instalaciones de Arabia Saudita.

JALAA MAREY / AFP

Sin duda que la moderación de las respuestas de Irán y de Trump fue la causa principal de un rápido retorno del mercado a la normalidad, de tal modo que el precio volvió casi de inmediato a los niveles previos a estos acontecimientos.

Pero aun en el medio de lo peor de la incertidumbre de esos pocos días, el mercado ya había comenzado a buscar algunas mecanismos de defensa frente a la emergencia, a fin de intentar una moderación de los precios. Así, en la semana en cuestión el petróleo almacenado en los tanques y en los barcos se redujo en 38 millones de barriles, llevándolo a su menor nivel en tres años. A su vez, los inventarios en los países desarrollados son del orden de los 2,95 millones de barriles, un nivel relativamente elevado que equivale a la oferta de dos meses.

Con una visión de mayor alcance, tanto la capacidad de producción de petróleo de Arabia Saudita como las posibilidades de oferta de Estados Unidos ante un precio internacional al alza, agregan otros dos factores importantes de contención a los sobresaltos transitorios del mercado.

Por supuesto, todas estas consideraciones pierden sentido ante la posibilidad de un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, que pudiera llegar hasta el cierre de la navegación de los buques petroleros a través del estrecho de Hormuz.

Pero sigue siendo cierto que de a poco, el mercado petrolero está buscando su independencia de las decisiones de Arabia Saudita y de un riesgo político acotado.