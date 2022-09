“El presidente irá al menos tres veces al Prado y eso dice mucho”

Rafael Ferber, director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en diálogo con El Observador destacó el fuerte respaldo que ha tenido la Expo Prado 2022, la primera edición de la muestra ganadera nacional que se realiza tras la emergencia sanitaria por el covid-19. Ese respaldo, detalló, se ha expresado en la presencia de reproductores, expositores en el área comercial y agroindustrial y de parte de organismos y autoridades de gobierno. El presidente de la República anunció que concurrirá en tres de las 10 jornadas.

¿De qué forma observa el momento en el que se desarrolla esta edición de la Expo Prado?

Vemos que es un momento de mucho empuje en el sector agropecuario, en el que se ha dado un cambio de perspectiva de los productores, también del resto de los empresarios del sector. Estructuralmente mejoran las condiciones en el sector y así los productores se ven animados a realizar inversiones a largo plazo. Eso lo ven las empresas, que visualizan que hay una disposición a reinvertir en los predios. Además, está claro que hay una intensificación en cada sistema productivo que lleva a esa necesidad de invertir, a realizar inversiones en genética de animales y de pasturas, en maquinaria, en diversos insumos, en las infraestructuras y todo eso que se necesita está en la Expo Prado. Eso, sumado a que volvemos a una exposición normal, sin restricciones, nos permite ver desde la organización un momento particular en el que la Expo Prado hará su aporte. Hace muchos años que no veíamos una antesala del Prado tan positiva.

¿Por qué el eslogan de la Expo Prado este año es “Producción sustentable”?

Es un valor del país, esa es nuestra forma de producir, estamos convencidos de que en Uruguay siempre se produjo con esa actitud, de esa manera. La sustentabilidad es un valor agregado de nuestros sistemas de producción y lo debemos defender y además debemos comunicarlo bien. Tenemos una ganadería, por ejemplo, que se intensifica, que mejora todos sus índices sin afectar al medioambiente, lo hace de un modo armonioso. Tenemos una agricultura que fue cuestionada al inicio del boom agrícola y más de 15 años después sigue fuerte, en suelos cuidados, con un trato eficiente y respetuoso de los recursos. Todo eso es algo que lo tenemos, que lo cuidamos y que lo tenemos que saber transmitir.

¿Qué innovaciones habrá?

Estamos desarrollando mucho dos aspectos. Seguimos, por un lado, con la venta de entradas y todo lo que es información a través de la web (expoprado.com.uy) y en la aplicación de ARU para los celulares, pero también avanzamos en la digitalización, lo que era el famoso catálogo de ARU, un libro que todo el mundo esperaba, lo fuimos trasladando a información en la web y ahora tendrá un complemento porque todo el mundo en el ruedo podrá acceder a ese catálogo con un código QR. Es parte de una estrategia en la que vamos a seguir trabajando. Por otro lado, apuntamos a una televisación profesional de la muestra ganadera. Hay gente que puede ir un día, tal vez dos, pero no es sencillo para muchos por distintos motivos estar todos los días, por lo tanto para esa gente que incluso está lejos estará el servicio de la televisación de todo lo que pase en el ruedo en forma simultánea, es un emprendimiento propio de la ARU, será algo ameno, moderno, con el uso de las plataformas ARU TV y Campo Rural.

Fue invitado el presidente de la República, ¿qué les dijo?

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, irá al menos tres veces a la Expo Prado y eso dice mucho, es todo una medida de la importancia de la exposición. Nos visitará el miércoles 14 desde la mañana, almorzará con las autoridades de la ARU y de tarde coronará grandes campeones en el ruedo. También el viernes 16 estará en el ruedo coronando grandes campeones. Finalmente, el sábado 17 nos acompañara en el acto institucional. Tenemos prevista la visita de muchos ministros, de otros integrantes del Ejecutivo, de legisladores y de autoridades departamentales y de instituciones del agro. Estamos muy contentos por ese acompañamiento de todos que se reitera este año, pero quiero destacar que sobre todo nos quedamos doblemente contentos porque estuvieron en los dos años anteriores, años muy difíciles y en los que la Expo Prado igual se pudo realizar. Eran años en los que precisábamos más ese respaldo y sentimos que lo tuvimos. Hoy con alegría vemos que todas las partes estamos disfrutando de una exposición absolutamente normal.

¿Qué valor le asignan al ciclo de conferencias?

La Expo Prado tiene un enorme valor, es un evento de gran prestigio. Desde adentro, por lo menos pasa en mi caso, a veces uno no toma dimensión de eso. Cuando vemos la grilla de conferencias, por ejemplo, eso queda claro. Hay tres lugares de actividades, la Sala de Conferencias, el Salón Multiespacio y el Galpón de Ventas. No hay en el país otro momento, otro lugar, en el que haya tantas conferencias con tanto nivel. Es una injusticia nombrar una, basta con ver el programa, pero quiero señalar un caso que me parece singular por lo que representa, la del lunes 12 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en la que participarán además del actual ministro –Fernando Mattos– tres exministros que ejercieron esa responsabilidad cuando el gobierno fue conducido por distintos partidos, porque estarán Álvaro Ramos, Martín Aguirrezabala y Tabaré Aguerre. Es un mensaje muy fuerte sobre lo que se debe hacer en este país en materia de políticas de Estado.

¿La Expo Prado es una muestra “vendedora” de genética y de maquinaria para el campo?

Se vende, no hay dudas, pero la importancia de estar va más allá de las ventas, por algo muchas empresas han estado siempre, no solo en años buenos. En el Prado, en lo genético, están todas las líneas que se buscan. Uruguay tiene como positivo que las líneas genéticas de la exposición son las mismas que las de uso comercial. Cada uno, según sus gustos, sus sistemas, buscará lo que le conviene y en el Prado eso está, por algo al Prado se lo considera como el inicio de cada nueva zafra de toros. Las cabañas saben que si quieren tener una buena zafra, colocar su producción y tener buenos promedios deben estar en el Prado. En el caso de la maquinaria, es importante vender, pero tanto como estar, hablar con los clientes, mostrar innovaciones, encaminar capaz las ventas que se van cerrando después, igual creemos que estamos en un año en el que se van concretar muchos negocios y en el tema maquinaria estar es fundamental, más en un momento de fuerte intensificación y con la enorme mayoría de los predios con una combinación de rubros, que ya no solo son por ejemplo ganaderos como hace 30 o 40 años.

