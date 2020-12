El presidente que no dejó de ejercer como doctor: "mi hobby es la medicina"

A más de 10 mil kilómetros de altura, Tabaré Vázquez tenía la mente puesta en lo que se le venía. Francia era una tierra más que conocida para el presidente uruguayo, que ahora se reuniría con el mandatario Francoise Hollande con el objetivo de sellar un tratado de Cooperación y a la vez acercar posiciones entre el Mercosur y la Unión Europea.

Pero en pleno viaje sintió un llamado que lo hizo saltar de su asiento. Una adolescente había consumido maní y le costaba respirar. Una madre se desesperaba, la tripulación pedía un médico y lo encontró en el jefe de Estado uruguayo.

"Tenía la garganta casi cerrada, para graficarlo de un modo simple. Allí fue que decidimos aplicar la inyección intravenosa. Si no la atendíamos en el acto no sé qué hubiese pasado", relató luego Mario Zelarayán, médico personal de Vázquez, que también asistió a la joven en las alturas.

Todo quedó en una anécdota que no tardó en replicarse en los portales internacionales, pero la historia azarosa dice mucho sobre cómo Tabaré Vázquez, fallecido este domingo 6 de diciembre, concibió su carrera política.

Iniciado en la arena partidaria a fines de la década del 80, el oncólogo dos veces presidente de Uruguay se consideró durante mucho tiempo un “outsider”: un médico antes que un político.

Antes y después de asumir el gobierno, se encargó de dejar bien claro que no abandonaría su actividad profesional. Médico en la Asociación Española desde el año 1980, durante su primera Presidencia dedicaba hasta dos días por semana a atender allí a su pacientes, lo que le valió constantes críticas de la oposición, que lo definía como un mandatario “part time”.

Vázquez remarcaba que esa actividad no le hacía descuidar detalle alguno de la gestión, insistía en que uno nunca deja de ser médico –y el destino, como sucedió en el avión a Francia, se ponía de su lado– y hasta reivindicaba la necesidad de encontrar un escape a la vertiginosa tarea de gobierno.

“Me han dicho que el presidente tiene que ser fulltime. Está bien, tiene que ser fulltime y yo pienso que lo hago fulltime. Si me llaman a las 2 o a las 3 de la mañana, o a las 5 de la tarde, yo estoy. Ahora bien, hay presidentes que tienen su hobby y lo desarrollan durante su periodo presidencial. Acá había presidentes que les gustaba jugar al tenis, dos o tres veces por semanas, a otros les gustaban las carreras de caballos, y sábado y domingo iban al hipódromo, a otros les gusta pintar o escribir. Son hobbies y está bien que los tengan. Porque es muy pesada la tarea de presidente, muy estresante. Es bueno tener una distensión. Bueno, mi hobby es la medicina. No juego al fútbol, no juego al tenis, no voy a carrera de caballos ni pinto cuadros. Hago medicina”, dijo en una entrevista en el canal Encuentro.

"Es que siempre voy a seguir siendo médico. Siempre. No se puede dejar de ser médico. Cuando uno elige una carrera de este tipo, lo hace a partir de una profunda vocación", dijo en agosto de 2005 a la revista Gente.

–Tal vez haya casos de personas que estudian medicina porque les conviene, pero la enorme mayoría de los médicos, estoy convencido, lo

hacemos por vocación. En cambio…

–¿En cambio?

–Se puede dejar de ser político.

Para la segunda presidencia, Vázquez cambió su rutina y se alejó de la actividad clínica. El 1 de diciembre de 2014, tras ganar el balotaje a Luis Lacalle Pou, se hizo presente en la Asociación Española y anunció que a partir de marzo se dedicaría "exclusivamente" a su cargo como jefe de Estado.

El médico, sin embargo, seguía ahí el 20 de agosto de 2019, cuando desde el segundo piso de la Torre Ejecutiva y ante las cámaras de televisión comunicó que se le había detectado un nódulo en el pulmón derecho, que era solo el presagio de la enfermedad que combatió largamente hasta este domingo.