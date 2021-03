El prototipo de Alien, el traje de Scarface y la varita de Harry Potter, a subasta

El prototipo del monstruo de Alien, el traje que luce Al Pacino en Scarface y una varita mágica de Harry Potter se encuentran entre unos 800 objetos icónicos de las mejores películas de Hollywood que se subastarán a finales de abril en Los Ángeles.

La pieza central de esta subasta organizada por la casa especializada Julien's Auctions, es el traje en tamaño real de Xenomorph, la criatura extraterrestre de la cinta dirigida en 1979 por Ridley Scott, que tiene un precio estimado de venta de entre US$ 40.000 y US$ 60.000.

"Fue creado por H.R. Giger, un escultor muy famoso, y sirvió como prototipo de la criatura alienígena de la primera película Alien", explicó a AFP el director ejecutivo de Julien's Auctions, Martin Nolan. "Pensábamos que estaba perdido y ahora reaparece y está a la venta aquí por primera vez", añadió el experto.

Otra pieza icónica del cine estadounidense, el traje a rayas de tres piezas que lució Al Pacino en el filme también conocido como Caracortada, saldrá a buscar mejor postor. El atuendo aparece en la última escena, en la que Tony Montana cae muerto en la piscina después de un memorable tiroteo, y su precio se calcula en entre US$ 20.000 y US$ 30.000, según Nolan.

La varita que maneja Daniel Radcliffe en "Harry Potter y el cáliz de fuego".

También se ofrecen muchos trajes y accesorios de la saga de Batman, desde la armadura de héroe nocturno que usó Val Kilmer en Batman eternamente (US$ 40.000 a US$ 60.000) hasta el rifle ficticio usado por Arnold Schwarzenegger en su papel del villano Sr. Frío, pasando por el antifaz de Michelle Pfeiffer como Gatúbela, que hará las delicias de los fetichistas.

También habrá artículos tan variopintos como el mechero y la placa de policía de Bruce Willis en la saga Duro de matar, una pistola láser que perteneció a un soldado explorador imperial en El regreso del Jedi y las célebres "manos de tijera" de hojas afiladas que usó Johnny Depp en su papel de Edward para la película de Tim Burton (US$ 30.000 a US$ 50.000).

"Se trata de cultura pop occidental, pero ahora estos objetos son conocidos en todo el mundo", señaló Nolan para explicar el éxito de tales ventas. "Es una oportunidad para apropiarte de alguna de estas cosas", afirmó.

"Manos de tijera" de hojas afiladas que usó Johnny Depp.

Por ejemplo, "si amás a Harry Potter, y probablemente estás en una etapa en la que estás empezando a ganar dinero ahora (si) creciste con las películas de Harry Potter, y quieres tener algo de tu juventud", continuó. La varita que maneja Daniel Radcliffe en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) estará a la venta con un precio estimado de entre US$ 8.000 y US$ 10.000. Los seguidores de la Casa Slytherin podrán también optar por una de las varitas del profesor Snape, un poco menos cotizada (US$ 6.000 a US$ 8.000).

Para Nolan, además de su valor artístico y sentimental, estas piezas pueden ser "buenas inversiones". "Son cada vez más raras y cada vez más solicitadas, y podemos revenderlas con una ganancia", concluyó.

