El registro No llame estará operativo el 30 de abril: cómo inscribirse para evitar llamadas molestas

Desde el 30 de abril la estará operativo el Registro Nacional No Llame, sistema por el cual los usuarios podrán anotarse para evitar llamadas telefónicas de números desconocidos donde se ofrecen promociones de celulares, tarjetas de crédito o débito o descuentos en algún servicio.

El registro fue creado por el artículo 181 de la Rendición de Cuentas 2020 y entró en vigencia el 1º de enero de 2022. Sin embargo, el gobierno tenía un plazo de hasta 120 días para reglamentarlo y en los próximos días el presidente Luis Lacalle Pou estará firmando el decreto, informó a El Observador el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara. El registro estará en la órbita de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

“Nosotros esto lo miramos como un derecho del usuario a no ser molestado y también penalizamos el uso abusivo del medio telefónico para promociones, ventas y servicios de cualquier especie”, explicó el jerarca.

Cómo funcionará para los usuarios

Los interesados, que sean usuarios titulares de un servicio de telecomunicaciones, podrán manifestarle a su compañía (Antel, Claro o Movistar) la voluntad de no ser contactados. Para iniciar el proceso, las empresas dispondrán de diversos canales comerciales, tanto digitales como presenciales. En un plazo de cinco días, estas empresas deberán enviar a la Ursec un listado con los números de los titulares del servicio que manifestaron no querer recibir las llamadas.

“Este no es un registro público. La idea es preservar los datos de las personas que solicitan no ser molestadas. Las empresas de telecomunicaciones van a enviar solamente el número de teléfono”, explicó Acosta y Lara.

El registro No llame no solo incluye llamadas al celular o al teléfono fijo sino que también incluye los mensajes de texto (SMS) y las comunicaciones a través de plataformas como WhatsApp o Telegram, por lo que quienes ofrecen los servicios que el usuario no quiere no podrán comunicarse tampoco por esos medios; los emails no están incluidos.

Pexels

Cómo deberán actuar las empresas

Los usuarios podrán denunciar si existe un incumplimiento de la ley. En caso de que una empresa no respete estos casos, la situación será evaluada por la Ursec, "quien podrá aplicar las sanciones que entienda pertinentes”, según sostiene el artículo 181.

Según explicó Acosta y Lara, las empresas interesadas en realizar campañas publicitarias deberán inscribirse en la Ursec de forma gratuita para poder consultar el Registro No Llame de las tres empresas de telecomunicaciones.

Este registro se actualizará cada 30 días, por lo que los interesados en lanzar campañas deberán revisar el listado para ver qué usuarios nuevos se sumaron o cuáles se dieron de baja.

En lo que tiene que ver con usuarios en general y que hayan optado por no anotarse en el registro No Llame, el decreto establece una franja horaria en la cual los call centers podrán contactarlo.

“No pueden llamarte en cualquier horario, podrán hacerlo de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 17 horas. Los días domingo u horarios nocturnos no serían habilitados salvo que expresamente tengan la autorización de la persona para ser molestada en esos horarios”, aclaró Acosta y Lara.

Por otro lado, las campañas publicitarias deberán hacerse desde un número identificable. “No puede llamar de un número desconocido y deberán indicar a qué empresa pertenecen y por quien están encargadas de realizar tal campaña publicitaria”, sostuvo el titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel).

En la ley quedan exceptuados de ese registro "las llamadas de quienes tienen una relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo", por lo que las compañías telefónicas podrán contactarse con su cliente para ofrecerles un nuevo contrato de telefonía móvil cuando esté por finalizar o también los bancos comerciales podrán seguir enviando sus promociones de tarjetas a sus clientes.