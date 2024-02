"Un dirigente de Peñarol me amenazó muy fuerte", denunció el representante de Aké Loba

Lucas Domenech, el empresario argentino y representante del marfileño Aké Loba, que finalmente no llegó a Peñarol, habló de varios temas en la tarde de este viernes.

Además de decir que en el fútbol "la palabra no vale" y de confirmar que los aurinegros le mandaron un pasaje de avión de varias escalas con 40 horas y de mandarlo al gallinero del avión, también se refirió a amenazas que ha recibido.

Según el empresario argentino expresó en Sport 890, “el miércoles avisé que no el jugador no iría a Peñarol. Hablé con el señor (Edgardo) Novick, que me mandó al ca… (iba a decir carajo y se contuvo). Me mandó un mensaje muy fuerte que después hablaré con él. No es culpa mía. No hubo mala intención. Hay sentimientos de la gente, de pertenencia, pero el que no tiene raíces en el club ni pasado toma decisiones si una oferta es 10 veces más grande. ¡La va a tomar!”.

Posteriormente sostuvo que recibió amenazas de parte de un dirigente de Peñarol, sin nombrarlo.

"Recibí muchos mensajes y amenazas tontas. Ya estoy grande para amenazas tontas. Un dirigente del club me amenazó muy fuerte, muy feo, muy feo. Yo le respondí también. A mí no me amenaza nadie. No me parece correcto amenazar con cosas por mensajito, eso para mí no es de caballero”, expresó.