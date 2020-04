El rompecabezas que se le viene al básquetbol uruguayo

Tras una votación dividida entre los clubes, el lunes se decidió la no cancelación de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2020 posponiendo hasta setiembre la disputa de los playoffs.

Si bien la noticia fue bien recibida en el ámbito de los jugadores, que querían terminar en forma deportiva el certamen, se abrieron un montón de interrogantes para poder articular en los próximos meses la disputa de El Metro (torneo de ascenso), luego los playoffs y muy poco tiempo después la Liga 2020-2021 que tendrá el condimento del estreno histórico en el certamen de Peñarol.

Leandro Taboada, presidente de Basquetbolistas Asociados Uruguayos (BUA), graficó en una simple frase la postura del gremio de los jugadores: "Estamos expectantes", dijo a Referí. "Es una resolución abierta porque más allá de que se diga que la Liga no se cancela hay que modificar muchas cosas".

Con la fecha de los playoffs fijada para setiembre (el 13 de marzo se jugaron los últimos partidos a puertas cerradas), la primera pieza del rompecabezas que se viene será la disputa de El Metro.

El presidente del torneo, Héctor Cameselle dijo a Referí: "Teníamos previsto el 15 de junio como fecha de inicio. Entre el jueves y el lunes vamos a hacer reuniones virtuales con cada equipo junto con Sergio Benítez (gerente de la Federación Uruguaya de Basketball) para recabar informaciones de la situación y postura de cada club. Para jugar el 15 de junio, el Ministerio de Salud Pública nos tiene que dar permiso para empezar a entrenar en mayo, por lo menos".

En función de la fecha en que se pueda empezar a jugar, el torneo manejará algunas opciones para acortar el certamen para que el mismo no se superponga con los playoffs de la Liga.

El problema es que hay jugadores sub 23 que comenzaron a disputar la Liga que ya estaban comprometidos a disputar El Metro por lo cual sus clubes de Liga no podrán disponer de ellos para entrenar de cara a los playoffs, un problema que se da cada año en el arranque de las temporadas.

"La Federación deberá solucionar el sistema de fichajes porque a algunos jugadores les puede causar perjuicios económicos si no pueden jugar los dos torneos", expresó Taboada.

"El gran problema de jugar los playoffs en setiembre es el desembolso muy grande que tienen que hacer los clubes para traer a los tres extranjeros para jugar dos semanas. Los extranjeros son el 70% del presupuesto de un equipo. Y recordamos que nosotros siempre nos opusimos a los tres extranjeros por equipo. Se debe gastar en pasajes, tenerlos 15 días en cuarentena, después que entrenen junto al equipo y finalmente salir a jugar cuando en tres partidos te pueden barrer y ya quedás eliminado. Se entiende entonces la postura de no jugar los playoffs que manifestaron algunos equipos. No es sencillo", expresó Taboada.

Según el presidente de la BUA, "los equipos deben seguir pagando los salarios a sus jugadores".

En seguro de paro

Según pudo saber Referí en un sondeo club por club, alrededor de un 50% de las fichas nacionales fueron mandados al seguro de paro pero los clubes asumieron el compromiso de pagar los complementos de los sueldos. De los ocho equipos que siguen en carrera (Aguada, Defensor Sporting, Hebraica Macabi, Malvín, Nacional, Olimpia, Trouville, Urunday Universitario) cada uno tiene cuatro fichas mayores.

Los contratos de los sub 23 y los extranjeros, son a término, es decir que ya se dejaron de pagar. Los extranjeros, de hecho, ya fueron todos cortados por sus respectivos equipos.

Para poder recurrir al subsidio estatal del seguro de paro, los jugadores tienen que haber realizado aportes en los seis meses previos.

"Los clubes se comprometieron a pagar los complementos de los sueldos", explicó Taboada. Es lo que hicieron en el fútbol Danubio y Defensor Sporting y lo que Peñarol le propuso a sus jugadores con determinados topes para los salarios más altos.

"El basquetbolista no se puede dar el lujo de dejar de cobrar por seis meses", afirmó Alex López, una de las figuras de Trouville esta temporada.

"La decisión de seguir disputando el torneo coincide con el deseo de los jugadores, pero me parece demasiado tiempo de espera, son muchos meses, se va a montar con la siguiente Liga y se puede superponer con el Metro y capaz que muchos jugadores no van a seguir en el mismo club y va a ser complicado el tema de los entrenamientos. El que cambie de cuadro va a ser extraño. Estamos en la etapa más linda, y queremos jugar, pero hay que esperar un montón de tiempo y mantener el estado físico sin ir a la cancha. No poder ir a entrenar cambia totalmente el panorama, no podemos ni salir a la calle; es complicado", expresó.

Leonardo Carreño

Trouville tiene a su presidente, Álvaro Rodríguez, internado por coronavirus por lo que todos están pendientes de su recuperación y no se habló entre dirigencia y jugadores de fórmulas de pago para lo que queda de los contratos firmados. "Uno se pone en el lugar del club que necesita de la entradas de entradas y los espónsores para poder pagar y es complicado; en estos días arreglaremos, tal vez se hará un prorrateo del contrato o se lo dividirá en cuotas", afirmó López cuyo contrato vence a fin de la presente temporada.

Otro que vence contrato a final de 2019-2020 es Diego García, de Defensor Sporting. "Los representantes van a tener mucho trabajo para esos días que pasarán entre que termine una Liga y empiece la otra, pero ahora la cabeza está en otro lado. Para mí fue un alivio que se pusiera una fecha de cuándo se volverá a jugar porque entrenar en casa sin saber cuándo se iba a volver estaba bravo".

"Psicológicamente te afecta", agregó por su parte López.

"La liga se tenía que terminar, lo que se decidió es atípico, pero hay que adaptarse a la situación, quejarse no sirve de mucho", reflexionó García.

Camilo dos Santos

Tanto en Trouville como en Defensor Sporting los jugadores fueron mandados a seguro de paro.

"Los contratos se deben cumplir, pero ya se comunicarán para proponernos métodos de pago porque esto nos afecta a todos", agregó el base del fusionado.

Federico Pereiras, ayuda base de Aguada, también se mostró conforme por la decisión de que el torneo se reanude hasta su conclusión: "Está bueno que se juegue y más porque se viene la parte más linda del campeonato como son los playoffs".

Leonardo Carreño

Aguada también mandó a sus jugadores a seguro de paro y ya le presentó fórmulas de pago a sus jugadores. De lo que les restaba pagar de acá al final de la Liga se les ofreció a los jugadores abonarles el dinero en más cuotas.

En todos los casos, los jugadores siguen entrenando conforme a las rutinas que les mandan sus preparadores físicos.

El que aún no mandó a sus jugadores a seguro de paro fue Nacional. "Todavía estamos en conversaciones", dijo Santiago Moglia a Referí.

Leonardo Carreño

"Me parece bien la idea de terminar la Liga, siempre y cuando los equipos puedan mantener los planteles que jugaron este año ya que faltan muchos meses y se va a pegar con la próxima Liga", agregó.

"El contrato de este año lo vamos a ir terminando de cobrar en estos meses sin problemas", manifestó el capitán tricolor.