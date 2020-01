Facundo Terra, el base del futuro

A diferencia del biotipo histórico del base uruguayo, Facundo Terra destaca por su altura. Mide 1,88 metros. Cruza la cancha en velocidad, roba pelotas con el alcance de sus brazos largos y partido a partido cautiva con su calidad para leer el juego y asistir.

A los 21 años, el armador de Hebraica Macabi no solo es uno de los mejores bases de la Liga Uruguaya de Básquetbol sino que le está diciendo a las nuevas generaciones que se puede jugar de base con altura, algo que es moneda corriente en el plano internacional.



De su mano, el macabeo metió tres notables triunfos consecutivos en la Liga (Biguá, Defensor Sporting y Aguada) para sellar su pasaje a la Liguilla.

“Sabíamos que se nos venían partidos duros y que teníamos que estar al 100%. Tuvimos la baja de Pierino (Rusch), pero supimos suplirlo con un poco de mayor intensidad y concentración, algo que nos pide (Daniel) Lovera, sobre todo en defensa. En ataque nos encontrarnos nuevamente porque habíamos tenido un bajón en el arranque del año”, contó a Referí.

Terra es un producto de las formativas de Bohemios. “Ya somos unos cuantos que estamos en la Liga como Agustín Da Costa o Gianfranco Espíndola y otros jugando por el mundo como Santiago Véscovi, Ignacio Xavier o Franco Villalba”.



Empezó a jugar cuando tenía seis años. Su padre Daniel, quien le inculcó desde chico la práctica deportiva, jugó en Remeros de Mercedes y cuando se afincó en la capital para estudiar tuvo un breve pasaje por Nacional. Por una cercanía con el club fue a Bohemios.

“Empecé en la escuelita con Martín Caorsi y a los ocho años pasé al plantel de preminis. A esa edad me hicieron elegir entre la natación y el básquetbol y no me preguntes por qué elegí el básquetbol”, dijo.

Pablo Protto le enseñó todos los fundamentos desde los 8 a los 13 años, estuvo seis años bajo las órdenes de Germán Fernández, actual entrenador de Trouville, y los últimos tres de formativas con Marcelo Capalbo “que nos dio un salto de calidad para explotar”.



Debutó en la temporada 2015-2016 con Federico Camiña. “Fue en un partido que íbamos perdiendo con Defensor Sporting en una temporada que descendimos. Después no jugué mucho en El Metro pero pasé a jugar la Liga Uruguaya en Welcome con Javier Espíndola de entrenador. Tenía 17-18 años, nadie me conocía porque era jugador de formativas pero jugué bastante bien. Perdimos 2-0 con Defensor en los playoffs y fue una linda base para seguir trabajando”, recordó.

La siguiente Liga la jugó en Bohemios pero volvieron a descender. Se tomó revancha en El Metro 2018 siendo campeón con el albimarrón que luego desistió de jugar la Liga Uruguaya actual (la 2019-2020) por razones económicas.

Hebraica Macabi le ofreció un contrato por tres temporadas. Arrancó la temporada 2018-2019 pero en enero de 2019 el club se reforzó con Gustavo “Panchi” Barrera.

"El primer objetivo para esta temporada era mejorar lo hecho el año pasado y entrar a los playoffs; ya lo conseguimos, ahora vamos a seguir partido a partido fijándonos objetivos cortos”.



Si bien eso le sacó protagonismo, para Terra fue como un master para el juego de base. Es que Barrera es uno de los jugadores que admira en su puesto al igual que el estadounidense Shane Larkin de Anadolu Efes, el español Ricky Rubio de Phoenix Suns y también Luciano Parodi, el ex Macabi que ahora defiende a Sesi França de Brasil. “Son estilos distintos, pero hay que mirar mucho para sacar lo mejor de todos”.

“Panchi me apadrinó, me aconsejaba todo el tiempo y era un referente en el vestuario. Siempre admiré su personalidad a la hora de jugar, es un jugador que nunca se achica, siempre marcaba al mejor del rival y su juego de picanrol y sus pases mágicos son envidiables. Estás solo en una esquina y mirando para el otro lado te la da en el pecho. Es un jugador clase A, salió campeón acá y en varios lados, y todo lo que pueda copiar para mejorar suma”, expresó.

Sobre su futuro, Terra piensa en una salida no muy lejana: “Cualquier jugador quiere salir de Uruguay para avanzar, progresar y no quedarse siempre al mismo nivel, probar diferentes cosas, tengo otro año de contrato y por ahora no es una prioridad pero cuando entre al último año el siguiente paso es ir al exterior. Sería bueno primero ir a Argentina donde hay jugadores de buen nivel y puede ser una buena segunda vidriera”.

Invitado a la selección

Además de jugar en selecciones formativas, Terra fue invitado en una de las ventanas de Eliminatorias para el Mundial de China 2019 a entrenar con la selección mayor. “Como Panchi volvía de una lesión pude jugar bastante en los entrenamientos y luego pasarle información que nos daba Rubén Magnano a los jugadores que se incorporaron más tarde como Luciano Parodi o Bruno Fitipaldo. Con Edgardo Kogan tuve unas pocas prácticas antes de los Juegos Panamericanos y después integré el Elite Team de Uruguay en el NBA Challenge del año pasado donde Santi Véscovi con 18 años fue el líder del equipo”.

Las cifras

9,1 puntos son los que promedia en la presente Liga donde mostró su evolución en el tiro externo en el que tiene 37,3% de aciertos.

3,6 asistencias promedia por encuentro, 1,1 en recuperos y 2,7 rebotes por partido. Es un base completo, con un gran presente y buena proyección.