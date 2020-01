El samba invade la Av. 18 de Julio: ocho formaciones en el desfile de escuelas uruguayas

La realización de un nuevo Desfile Oficial de Escuelas de Samba, con la participación de ocho formaciones, destaca en el conjunto de actividades de carnaval que habrá en Montevideo y el área metropolitana en la noche de este viernes 24 de enero.

Desde la hora 20.30, por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia hasta Plaza Cagancha, desfilará primero como invitada la formación Complejo de Samba y luego, desde las 21 pero ya concursando y en el siguiente orden (citando el lugar de ensayo y/o barrio de salida) lo harán:

Urusamba (Sayago) Embaixadores da Alegría (Mercado Agrícola Montevideo) Viramundo (Plaza Samuel Lafone) Imperatriz (Cerrito de la Victoria) Unidos do Norte (Complejo La Aurora – Viaducto) Imperio Preto e Branco (Intercambiador Av. 8 de Octubre y Av. Belloni) Imperadores (Marconi / Las Acacias) G.R.E.S Asabranca (Plaza 1º de Mayo / Parque Rodó)

Diego Battiste

El jurado del Desfile de Escuelas de Samba lo preside Jimena Pandiani (como sucedió el año pasado) y está conformado por los expertos brasileños Luiz Roberto dos Santos Correa, Tania Beatriz dos Santos Centeno, Iracema Alves da Silveira, Gerson Lima Brisolara y Carlos Roberto Costa do Nascimento. El fallo se emitirá durante la madrugada de este sábado 25.

Considerando dicho espectáculo, la Intendencia de Montevideo (organizadora junto con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay) dispuso el corte del tránsito por la principal avenida capitalina a la hora 18, entre Plaza Independencia y Yaguarón.

Diego Battiste

Más inversión en las formaciones

Héctor Benítez, presidente de la entidad que nuclea a las escuelas, dijo a El Observador que las distintas formaciones “vienen invirtiendo más cada año, mejorando sus propuestas y en este desfile eso se notará mucho más”.

Destacó que la formación que menos invierte no baja de $ 200 mil y que hay casos en los que se invierte más que el doble de eso.

Cada escuela de samba moviliza a unas 250 personas en promedio entre componentes y personal de apoyo, añadió.

Diego Battiste

Los premios

Este año la inversión en premios asciende a $ 688.000 con $ 124.000 para la formación triunfadora, $ 114.000 para la segunda y $ 100.000 para la tercera, entre otros pagos, más trofeos para los protagonistas de las mejores performances colectivas e individuales.

Las localidades y otros datos

Para observar el Desfile de Escuelas de Samba el costo de las localidades va desde $ 230 las populares a $ 270 las preferenciales. Pueden adquirirse en los locales Abitab de todo el país y el día del desfile a vendedores debidamente identificados en la zona del espectáculo.

Este año una novedad es que habrá “islas de hidratación”: módulos donde las personas pueden acceder al agua de forma gratuita, ya sea para hidratarse, recargar vasos o botellas o simplemente refrescarse. Además, cuentan con accesibilidad universal. Los puestos de hidratación serán tres: dos se ubicarán en la Plaza Independencia y uno en Plaza Cagancha.

También se indicó que en caso de suspenderse el desfile por mal estado del tiempo, el mismo se realizará este sábado 25.

Diego Battiste

El último ganador: Unidos do Norte

En la edición de 2019 del Desfile de Escuelas de Samba el primer premio lo obtuvo Unidos do Norte. El podio lo completaron Imperatriz e Imperio Preto e Branco.

Diego Battiste

Todos los campeones

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre en aquella instancia, y lo ganó Asabranca.

Los corsos en los barrios y actividad en tablados datan de inicios del siglo pasado y obviamente los desfiles de Llamadas y el Inaugural son también espectáculos con varias décadas de existencia.

En el caso del de escuelas de samba, tras el debut, en 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz y en 2019 Unidos do Norte.

Imperatriz ganó ya cinco desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos y Liverasamba uno.