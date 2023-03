El secretario de Estado norteamericano podría considerar como terroristas a los carteles mexicanos

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo este miércoles que los cárteles de la droga mexicanos controlan partes del país y que podría considerar declarar a las organizaciones narcotraficantes de México como “terroristas”.

En una audiencia en el Senado sobre el presupuesto para el año fiscal 2024, el secretario de Estado abordó las principales preocupaciones en política exterior de Washington, como la guerra en Ucrania, la influencia de China y la crisis de los opiáceos.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, le preguntó a Blinken si hay lugares en México donde el gobierno no tiene control y si no había llegado la hora de cambiar de política porque las actuales no están funcionando

Graham es uno de varios republicanos que abogan por una postura más dura contra los cárteles mexicanos de la droga en respuesta a la crisis del fentanilo que está matando a unos 70.000 estadounidenses al año.

Blinken respondió que sí a la pregunta de Graham y agregó que había que hacer más y ser más efectivos, y una forma “en que podemos hacerlo es asegurándonos de tener, por ejemplo, la tecnología en nuestras fronteras para detectar e interceptar el fentanilo, ".

Según Blinken "el 96 % del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de puertos de entrada legales. Tenemos la tecnología que puede atrapar mucho de eso. Necesitamos implementarlo más rápido" para evitar que #el fentanilo siga matando miles de norteamericanos y mexicanos”.

Durante la audiencia, Blinken afirmó que la crisis de los opiáceos sintéticos, principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años, "tiene que ser una prioridad nacional".

El senador Graham preguntó a continuación acerca de la posibilidad de declarar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras bajo la ley estadounidense y el secretario de Estado respondió afirmativamente, "sí, ciertamente consideraríamos eso", respondió.

Blinken también afirmó que "tenemos que trabajar con México como lo estamos haciendo, para desmantelar los laboratorios" y necesitamos ser más efectivos en la prevención del desvío de precursores lícitos hacia la fabricación ilícita de opioides sintéticos.

Su enfoque incluye implicar a otros países y establecer un grupo de trabajo en el G20 y se formar "una coalición de forma voluntaria al principio" para abordar concretamente el desvío ilícito de precursores legales.

La postura del senador Graham con respecto a los carteles mexicanos se da en el marco de una dura polémica planteada alrededor de declaraciones del presidente mexicano, André Manuel López Obrador quien recientemente afirmó que México no produce fentanilo.

“Aquí no producimos fentanilo, y no tenemos consumo de fentanilo”, dijo López Obrador. "¿Por qué ellos Estados Unidos no se ocupa de su problema de decadencia social?"

También llamó a no votar al partido republicano “porque es injerencista, inhumano, hipócrita y corrupto”, pidiendo que "ni un solo voto" de mexicanos e hispanos sea para los republicanos.