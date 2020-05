El secreto de Penélope Cruz: ni drogas ni fiestas

Más allá de que las marcas del paso del tiempo suelen ser bastante menos tiranas con las grandes celebridades que con el ciudadano promedio, las vidas llevadas a base de excesos también pueden jugar contra esas figuras que invierten miles y millones de dólares al año para cuidar su imagen. Por eso, caras como las de Penélope Cruz -casi que inmutable a través de los años- llaman poderosamente la atención ¿El secreto? Ni drogas ni fiestas.

En una entrevista con la revista británica Red, la actriz española de 46 años reveló algunos detalles de su estilo de vida y contó que una de sus prioridades es cuidar el sueño. “Si no duermo al menos siete horas diarias, lo noto más tarde”, dijo Cruz y agregó: “Puedo perder el enfoque, puedo ponerme de mal humor. Es una de las cosas más difíciles de tener hijos: hay que despertarse más temprano. Me pregunto a mí misma: ‘¿Ir a cenar o irme a la cama? Si salgo, ¿cómo me sentiré mañana?’ El sueño siempre gana. Prefiero priorizar para poder concentrarme y estar mejor más adelante".

"Lo mejor es que nunca me han interesado las drogas o el alcohol.... Este año fui a la fiesta de Guy Oseary, y fue genial porque vi a muchos amigos, pero también muchos me dijeron: ‘Wow, no puedo creer que sean las dos de la madrugada y todavía estés aquí’. ¡Pero lo hago una vez cada dos años!", explicó la española sobre su vínculo con la noche y las fiestas en el mundo hollywoodense, del que también es parte.

La ganadora a mejor actriz de reparto por su trabajo en Vicky, Cristina, Barcelona vive en España junto a su esposo Javier Bardem y sus dos hijos. Y, para que a los niños no los perjudique el estilo de vida de sus dos padres actores y famosos, Cruz contó que intenta equilibrar lo máximo que puede su vida profesional con la personal. Aunque admitió que muchas veces el problema está en encontrar tiempo para ella misma. "No soy muy buena con ese tema porque por naturaleza tiendo a la amabilidad y tengo que seguir recordándome a mí misma que también debo crear tiempo para mí. No es algo que surja de forma natural, yo tiendo a hacer lo contrario pero ¡estoy trabajando en ello!", manifestó la actriz.

Las declaraciones de Cruz, que no suele dar detalles de su vida personal en los medios, son parte de la entrevista que se publicará completa en la edición de junio de Red, en la que ella es la protagonista de la tapa.