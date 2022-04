Los cables no transmitieron el sorteo de Catar 2022 por streaming: ¿qué va a pasar con los partidos?

Quienes el pasado viernes 1º de abril quisieron conocer en directo el destino de la selección uruguaya de fútbol en la fase de grupos del Mundial Catar 2022 a través de las plataformas de streaming de los cables uruguayos se llevaron una decepción. Pocos minutos después de comenzada la transmisión de los canales abiertos privados locales, la emisión a través de las plataformas se cortó, y los espectadores tuvieron que recurrir a la televisión de aire, a las redes sociales o incluso a la plataforma Twitch para conocer a los primeros rivales de la celeste en la Copa del Mundo.

Con la excepción de DirecTV Go, ni NS Now (de Nuevo Siglo), TCC Vivo (de TCC), MC Go Live (de Montecable) o Flow (de Cablevisión) pasaron el sorteo, ya que los canales 4, 10 y 12 no contaban con los derechos para emitirlo a través de las plataformas digitales, sino que solo podían hacerlo a través de la televisión, ya fuera abierta o cable.

Eso no pasará con los partidos del campeonato mundial. Desde los canales explicaron a El Observador que a diferencia del sorteo, para el Mundial sí se podrán seguir los partidos tanto por la señal de aire, por cable o por las plataformas de los operadores de cable, sintonizando a los canales que emitan el torneo.

Todo esto con una salvedad: no se podrán ver desde los celulares, pero sí desde las computadoras. Las únicas excepciones para seguir los partidos por streaming desde dispositivos móviles son para quienes cuenten con el servicio de DirecTV Go, o los clientes de Antel con acceso a la plataforma Vera+.

Esta distribución de plataformas se confirma con un documento publicado por la FIFA, en el que se detallan quienes cuentan con los derechos de emisión, y para que plataformas. El ente rector del fútbol mundial vendió los derechos del campeonato a la empresa Mountrigi Management Group, una empresa con sede en Suiza y una historia que se conecta con el escándalo FIFAgate.

La empresa pagó US$ 190 millones por los derechos de los mundiales de 2018 y 2022, y también adquirió los de los próximos torneos de 2026 y 2030, por un monto no develado, para dieciséis países del continente americano, desde México hasta Uruguay. La investigación con centro en Estados Unidos sobre la corrupción en FIFA reveló que Mountrigi -con sus tres empleados- pertenecía en realidad al gigante mediático mexicano Televisa.

Aliado con Mountrigi estaba el argentino Alejandro Burzaco, quien fue presidente de la empresa Torneos y Competencias. Según publicó el New York Times en 2017, Burzaco y Torneos pagaron millones de dólares en sobornos para recibir los derechos de transmisión del Mundial en Argentina, Uruguay y Paraguay. Mountrigi recibió esos derechos y se los vendió inmediatamente a Burzaco.

Según el documento de FIFA, los derechos en Uruguay pasan de manos de Mountrigi a TyC International B.V (la sede en Ámsterdam de la cadena), y de ahí se vuelven a vender a Teledoce, Saeta, Montecarlo, Antel y DirecTV.

Antel solo cuenta con los derechos para la transmisión en dispositivos móviles, DirecTV para televisión, móviles e internet, y los canales abiertos para televisión e internet, además de para las transmisiones radiales.