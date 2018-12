El tema del verano: cuáles son los hits que ya están en carrera para ocupar el podio

Santiago Perroni

Especial para El Observador

Guste o no siempre aparece “el tema del verano”. Es esa canción –o esas canciones– pegadiza que empieza a sonar en las radios, la playa y copa los boliches de la costa uruguaya. Canción que cuando arranca el verano los jóvenes no paran de cantar y cuando termina la detestan porque ya se cansaron de escucharla a cada rato. Este año hay varios temas que se perfilan para quedarse con ese galardón simbólico pero aún no hay ninguno que tenga ese rol asegurado.

Por lo general, en diciembre ya se empieza a dilucidar cuál va a ser la canción más popular de enero. Pero este año no está tan claro. El director de programación de Concierto Urbana FM, Berch Rupenian, dijo a El Observador que cree que este año el tema del verano recién se va a definir en los boliches.

Leé también La difícil búsqueda del tema del verano 2018

“Antes las canciones se anticipaban. De cierta forma las imponíamos desde nuestros programas, al ponerlas una y otra vez. La radio y la televisión definían la canción del verano. Internet cambió el panorama porque ahora todos tienen acceso constante a las canciones, en YouTube y Spotify, y está todo menos definido”, dijo Rupenian.

De todos maneras, a modo de predicción, Rupenian dijo que Promises, de Calvin Harris; One Kiss, de Dua Lipa con Calvin Harris y Mía, de Drake con Bad Bunny, pueden ser algunas de las canciones que muevan las noches de verano. “Seguro también aparece un pelotazo de reggaeton”, añadió.

La dj Paola Dalto cree lo mismo: que el tema del verano se definirá en los boliches cuando se lo empiecen a pedir a los djs.

“Hay bandas que tienen como objetivo hacer el tema del verano, que empiezan a sacar sus canciones dos meses antes, para que vayan sonando y exploten en verano. Pero con otras canciones se da de forma espontánea en enero mismo. La gente le empieza a pedir a los djs temas que no están ni siquiera sonando en la radio”, explicó Dalto a El Observador.

También se animó a dar su predicción. Paola Dalto cree que Me Voy de Rombai, por más que tiene un par de meses, puede ser el hit del verano, al igual que Reggaeton de J Balvin.

Siguiendo con esa hipótesis de que el tema del verano se crea en los boliches, El Observador consultó a Aleco Dj, que musicalizará la fiesta Box en Punta del Este y luego se instalará en el boliche Barbas de La Paloma. Aleco se animó a pronosticar que la canción Adan y Eva, de Paulo Londra, será el hit del verano. “Hace dos o tres semanas que está sonando y a la gente le encanta”.

De todos modos, él cree que el concepto de “el tema del verano” ya quedó en el pasado. “Antes las radios tenían el protagonismo pero ahora los temas los elige la gente. Salen las canciones, a los dos minutos la gente las está escuchando y deciden si les gusta o no. Cada vez hay más música disponible de muchos géneros, entonces cuesta que una canción ocupe ese lugar. Hay temas que pienso que la van a pegar pero si después la gente no se copa no tienen éxito”, dijo Aleco Dj.

Charlie Sacco, conductor radial y referente plenero, no tiene dudas de que el tema del verano va a ser O Nanana, del grupo brasilero Bonde R300. Por más que la canción es del año pasado, está convencido de que “la va a pegar” acá. Al igual que Paola Dalto, piensa que Reggaeton, de J Balvin, también va a sonar mucho.

“Hay artistas que buscan el tema del verano pero para mí es algo espontáneo. Es lo que va sonando y a la gente se le pega. Está muy de moda el reggaeton. Como estamos contrarios al verano europeo y norteamericano es difícil, porque ellos no sacan temas con ese fin para nosotros. Para el verano funcionan dos fórmulas: las canciones más románticas o las que tienen estribillos bien pegadizos”, explicó Sacco.

En cuanto a la plena no identifica ningún tema que pueda revolucionar a los amantes del género este enero.

Para Andrés Sanabria, director de la discográfica Bizarro Records, por más que hay bandas de cumbia que trabajan enfocadas en sacar el tema del verano y hacen videos acordes a la temática; la canción lo termina de elegir la gente. Tampoco cree que exista un único tema del verano, sino varios.

“Muchas veces coinciden con las canciones más escuchadas en streaming, otras veces se da de manera más natural. Puede pasar que una celebridad o un influencer suba un video con una canción que no conoce nadie y después se hace popular a partir de eso”, explicó Sanabria.

El palpito de Aleco Dj parece que se condice con la realidad. La canción Adan y Eva aparece en el primer puesto del ranking Top 50 de Uruguay que elabora Spotify en base a las canciones más escuchadas en el país. Otras de las mencionadas también aparecen en la lista. De todos modos, habrá que esperar a enero para conocer el hit del verano porque puede dar la sorpresa alguna canción que no este en los planes de nadie. A muchos le gustará, aturdirá a otros y ya en febrero cansará a todos: de eso se trata el tema del verano (si es que solo aparece uno, o si es que aparece alguno).