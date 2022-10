El tenso momento entre Lalo Fernández y Nicolás Lussich en Polémica en el Bar: "¡A mí no me acuses de nada!"

Decir que Polémica en el Bar tuvo una noche agitada y tensa es ya casi una redundancia, y el programa del pasado domingo no fue la excepción.

El foco de conflicto, esta vez, se generó a partir de la mención del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, e involucró a los panelistas Lalo Fernández y Nicolás Lussich.

Después de hablar sobre varios temas –entre ellos las observaciones de la ONU a Uruguay— con el invitado de la noche, que fue el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, la conversación viró y apuntó a aquellos uruguayos que habían quedado al frente de distintas organizaciones internacionales.

Cuando Patricia Madrid, conductora interina ante la ausencia de Jorge Piñeyrúa, mencionó a Almagro, Fernández la interrumpió: "Bueno, pero estamos hablando de uruguayos, de este traidor no".

"¿Dijiste 'traidor'? ¿Yo escuché bien?", preguntó por su parte Madrid. "Conmigo sí. Yo tengo mis razones personales", agregó el político y sindicalista uruguayo.

La situación escaló rápidamente, y quien le salió al cruce enseguida fue Lussich. "Te pisaste el palito", dijo este. "Yo no me pisé ningún palito. ¡A mí no me acusés de nada! ¡Yo tengo derecho de decir que es un traidor!", le respondió rápidamente su compañero de panel. Sin embargo, e incluso ante el pedido de Madrid, Fernández decidió no ahondar en el tema.

"Dejemos lo de Almagro para hablar de los temas que tenemos que hablar", concluyó Fernández.

La discusión se puede ver en este video a partir del minuto 1:07:00.