El testimonio de la mujer que se salvó del vuelo en parapente

"Cuando volvíamos apagó el motor y me dijo: '¿Y? ¿Qué te pareció?'. Y le dije: 'Lo mejor que hice en mi vida'". Ese fue uno de los últimos diálogos entre Cecilia Corso y el instructor de parapente argentino cuyo cuerpo apareció a primera hora de esta mañana, según informó la Armada Nacional.

La caída al agua comenzó en el instante siguiente a la respuesta de Corso. La mujer, que había contratado el paseo en parapente el domingo a la tarde, relató a Telemundo que no sabe qué fue lo que sucedió en ese momento, pero que el aparato, que sobrevolaba la playa de La Pedrera (Rocha), comenzó a dar vueltas sin control.

"Encendió el motor de nuevo y no sé qué pasó: empezamos a caer", dijo ella.

Pocos segundos después impactaron contra el agua, a 150 metros de la orilla, y entonces comenzó la desesperada lucha por mantenerse a flote.

"Quedé como boca arriba, pero con el agua como a 30, 40 centímetros de mi cara, sin poder respirar y prendida con el arnés. Él intentó sacárselo un par de veces y no pudo. Después seguí yo, forcejeé, y me di cuenta que así tampoco", recordó Corso.

Personal del Grupo de Buceo y de la Prefectura del Puerto de la Paloma se encuentran desplegados en la búsqueda del ciudadano argentino que se precipitó a las aguas del balneario de la Pedrera pic.twitter.com/Afnklfiyw4 — Armada Uruguay (@Armada_Uruguay) August 12, 2019

Como si estuviera enredada con el cinturón de seguridad de un auto, siguió girando hasta que pudo desprenderse.

Contó: "Me asomé a la superficie y respiré".

Mientras tanto, el hombre seguía atado y ella le dijo que tratara de imitarla, que intentara sacarse el arnés. Pero cuando se acercó, trató de hundirla. "Me alejo un poquito y me acerco de vuelta tratando de tranquilizarlo".

Pero no hubo caso: "Tenía una actitud extraña, como que estaba aturdido, como si yo fuera la persona que sabía qué hacer ante esas situaciones y él no".

Entonce le pidió que se aferrara a algo, a lo que fuera, y el instructor se agarró de la vela de la aeronave, y a partir de ese momento ya no lo vio más; la mujer desistió para salvarse la vida y comenzó a nadar hacia la orilla, algo que no era fácil porque estaba exhausta y con hipotermia.

"Cuando me cansaba hacía la plancha, y cuando podía, volvía (a nadar). Tenía claro que no podía parar, porque el frío era muy grande, y cuando estaba llegando a las rocas un muchacho con un tablón me ayudó a acercarme. Después la gente me ayudó a salir".

El instructor había emprendido una gira por Latinoamérica y vendía vuelos en parapente para poder cubrir los gastos del viaje. A Uruguay había llegado días atrás y este domingo, en La Pedrera, los turistas estaban haciendo cola para subirse desde el mediodía.

A primeras horas del día fue encontrado el cuerpo del ciudadano argentino desaparecido desde el domingo, personal del Grupo de Buceo y Prefectura trabajan en la zona para extraerlo pic.twitter.com/wBGJpccySg — Armada Uruguay (@Armada_Uruguay) August 13, 2019

La Prefectura buscó su cuerpo desde esa tarde. Primero rastrearon la zona en un gomón y en una embarcación semirrígida de mayor porte. Luego, a la noche, un avión de la Fuerza Aérea con sensores térmicos hizo 15 pasadas, sin éxito.

El paso siguiente fue la inclusión de un equipo de buceo, que fue el que terminó encontrando el cadáver