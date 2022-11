Remate del último "bosquecito" de Carrasco por parte de la intendencia tiene en vilo a los vecinos

Cuando los vecinos de Carrasco Este le escribieron al intendente Ricardo Ehrlich en octubre de 2008, se juntaron un lunes por la noche en el espacio verde de General French y Bazurro. Mantener ese pequeño remanente de bosque en un barrio de casas jardín era su motivo para aunar fuerzas, junto a otros diez padrones de similares rasgos que la comuna recién había fraccionado y quería subastar.

Hoy ese lugar tomó la forma de un complejo de 21 apartamentos, tres pisos de alto, garajes, piscina y un perímetro enrejado. A 14 años de aquella protesta, la película se repite sobre los tres padrones vestidos de verde que todavía sobreviven al desarrollo inmobiliario al costado de las canchas de la Fuerza Áerea.

La Intendencia de Montevideo instaló la semana pasada el cartel de “remate oficial” de esa esquina arbolada entre Lido y Bazurro. La subasta será el próximo martes y estableció una base de US$ 950 mil para hacerse de los tres padrones en un lote. El Factor de Ocupación de Suelo (FOS) exigido es del 25%, lo que supone preservar buena parte sin construir.

Foto: Leonardo Carreño.

Terreno entre Lido y Bazurro que será rematado el martes que viene por la Intendencia de Montevideo

El mismo grupo de vecinos volvió a movilizarse. Unos minutos antes de juntarse en la tarde del viernes, recibieron el llamado de la alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz, para expresar “todo el apoyo” al reclamo. “Es un espacio verde que perdemos en un municipio jardín, y lo que más indigna es que dijeron que los terrenos se vendían para invertir en las necesidades del municipio, pero el dinero no viene”, declaró horas más tarde a El Observador.

El terreno verde que se parece a un bosque al alcance de la ventana es en este caso el último punto de un malestar de mayor escala. Pese a que la contribución inmobiliaria de esos vecinos –una de las más altas de Montevideo– incluye un adicional por drenaje pluvial –que es el 10% de la contribución urbana–, nunca llegó a instalarse en ese entorno la tubería y las bocas de tormenta, y los vecinos se quejan por un pago que no conlleva contraprestación alguna.

“Al no haber pluviales, cuando llueve, la calle queda absolutamente abnegada e inundada”, aseguró la escribana Mariana Gambetta, una de las primeras 31 firmas en la carta que los vecinos elevaron a la comuna tras enterarse del remate.

El tema es que el predio funciona como drenaje natural. “Donde había un pasto que absorbía el agua, ahora va a haber cemento”, complementó la alcaldesa Ruiz. “Desde que asumí estoy pidiendo esa solución; es la zona con los tributos más caros de Montevideo y no tienen saneamiento ni pluviales”, planteó la jerarca, quien recriminó a la administración de Carolina Cosse que no le hayan avisado sobre el remate.

Calles inundadas los días de lluvia, a falta de drenajes pluviales

Por los grupos de WhatsApp se propagan las fotos y videos de los autos que con dificultad se abren camino por los charcos hondos que se forman a partir de la lluvia. En un informe de junio de 2019 elaborado por la división de Saneamiento en respuesta a los vecinos, la intendencia sostuvo que el caso de Carrasco Este entraba en la realidad de 140 mil personas de Montevideo que no tienen saneamiento, aunque no con el mismo nivel de urgencia.

La comuna sostuvo que tanto las obras de entubado como las de drenaje pluvial eran “viables”, pero en ese momento el barrio no estaba identificado como “de prioridad” para ejecutarse. Sí lo estaban en cambio Bola de Nieve, Villa Don Bosco, Paso de la Arena, Santa Catalina y Casabó-Rincón del Cerro –en la periferia capitalina y de poblaciones más empobrecidas–, los mismos que serán contemplados en el nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

“Según la calendarización de obras que surgen del Plan Director, las obras en Carrasco Este se realizarán aproximadamente en el año 2030”, determinó la comuna. “Se destaca que la decisión de cuándo realizar las obras para universalizar el saneamiento en Montevideo será realizada por la intendencia en función de los criterios de priorización que la conducción política estime convenientes. Actualmente no está prevista la financiación para las obras mencionadas”, concluyó.

El drenaje pluvial, en concreto, costaría $ 3,8 millones. De hecho, los vecinos están coordinando el tema con el director de Saneamiento, Mauricio Fernández, aunque las obras irán a costo de los propios vecinos. La intendencia destacó en 2019 que las viviendas de Carrasco no llegaban a inundarse con las lluvias, aunque sí se inundaban las calles y “muy frecuentemente” las lluvias afectaban los predios de las casas.

Un predio querido

Reunidos en círculo en medio del espacio verde en cuestión, los vecinos imponen sus posturas.

—Estos árboles eran chiquitos cuando yo llegué acá. Se cuidaban entre todo el barrio —recuerda Martha Schwartz, que se mudó a esa cuadra de Bazurro en 1977.

— Mis hijos plantaron un limonero y lo venían a regar. Venían de chiquitos y era un placer verlos jugando —rememora Gambetta.

—Vi en el informativo del mediodía que van a flechar 21 de Setiembre (Pocitos) y decían cómo consultaron con los vecinos. ¡Todo un show! Acá a nosotros nunca nos vino a hablar absolutamente nadie —se queja Gonzalo Pérez del Castillo, ingeniero agrónomo y escritor que sale los viernes de mañana en las tertulias de En Perspectiva.

—La señora Marquesano (cuya puerta da al predio arbolado) va a quedar ahí trancada en la casa. Mintieron que le habían avisado, y ella te lo puede decir. Nunca fue nadie a tocarle el timbre —plantea Gambetta.

Foto: Leonardo Carreño.

Los vecinos se reúnen en defensa del predio sobre Lido y Bazurro

—Esto no es por agarrármela con el Frente Amplio, porque nada tengo contra ellos, pero el tema es: ¿cuál es el propósito de la IM? ¿Ir destrozando paulatinamente todos los barrios típicos de Montevideo? Ciudad Vieja la destrozaron, el Centro también ¡Pocitos! Hace 60 años era un barrio luminoso —dice Pérez del Castillo.

–Esta plaza no es para ayudar a gente que no tiene dónde vivir, acá van a hacer edificios de altísimo costo y lujo. La intendencia va a cobrar fortunas por toda la gente que viva acá y nadie avisó nada a ninguno de los vecinos. Ya nos encajaron ese edificio –lamenta Gambetta mientras señala a un costado.

La alcaldesa Ruiz reconoce que “Carrasco está dejando de ser un balneario de casas grandes y ya está teniendo oficinas, edificios que no pasan de tres pisos y es entendible que se precisen terrenos”. “Ahora, construir en esa punta, con la complicación del drenaje y no tener respuesta de la IM, es no tener en cuenta todos los reclamos de los vecinos”, expresó.

El director de Meikle Bienes Raíces, Ignacio Albanell, ya decía en entrevista con El País en 2018 que se venía dando “una expansión muy importante de Carrasco hacia el norte de avenida Italia y hacia el este, hacia avenida de las Américas y Parque Miramar”. “Lo más requerido son las casas en barrios con seguridad y los apartamentos”, decía.

El Observador consultó a la intendencia sobre este tema, pero al cierre de la edición no había obtenido respuesta.