El valor del novillo gordo registró su séptima semana consecutiva de suba, con negocios que alcanzaron los US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza en lotes especiales. En negocios puntuales, de volumen, cruzaron esa referencia.

Se consolida un ascenso gradual, pero persistente, de precios, de la mano de una escasa oferta de ganado disponible, posiblemente la más baja del año.

Los valores por vaca gorda también siguen en suba, con negocios entre US$ 3,20 y US$ 3,25 y en casos puntuales algún centavo por encima, con interés industrial por todos los tipos de vacas.

En el caso de la vaquillona, en su mayoría destinada al abasto interno, el mercado también sigue sólido con negocios entre US$ 3,30 y US$ 3,35 para ganados de buena terminación. Se amplió la brecha que mantenía con el precio del novillo. Las cargas en todos los casos son ágiles.

El frío intenso golpea el estado de los ganados, mientras los días sin lluvia mejoran las condiciones para poder ingresar a los verdeos, que días atrás estaban faltos de piso. Las pasturas muestran buen desarrollo.

Hacia adelante se espera que los valores continúen en gradual ascenso.

La expectativa es que para finales de julio o comienzos de agosto comience a aparecer algo más de oferta de ganado, señaló a Tiempo de Cambio de radio Rural Guillermo Rodiño, director de Blanco y Rodiño Agroservicios.

El mercado de reposición acompaña la firmeza del ganado gordo, con leves ajustes en los valores, escasa oferta y demanda activa. Hay avidez de compra por todas las categorías, con fluidez en los negocios. La exportación en pie está operando, pero no con mucho volumen.

En la industria, algunas plantas siguen sin operar. La última faena mostró un leve repunte semanal. En la semana cerrada el 11 de julio se faenaron 35.496 animales, 5% más que los 33.647 de la semana anterior y un 5% debajo de los 37.294 de hace un año.

La demanda internacional muestra señales de reactivación desde Europa, con incrementos tanto los precios como el volumen de compra de carne vacuna en las últimas semanas. En los principales países de la Unión Europea (UE) a los que Uruguay exporta –Holanda y Alemania– el precio de exportación aumentó significativamente en las últimas dos semanas pasando de US$ 7.857 la tonelada peso embarque a US$ 9.880 en el caso de Alemania y de US$ 8.756 a US$ 10.100 en el caso de Holanda. También se está registrando una mejora en los precios de la carne en China.

En lanares, propio de la época, la oferta es muy reducida. Los valores siguen firmes y los negocios se concretan sobre la referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), que marcó US$ 3,43 por kilo para el cordero, para el cordero pesado US$ 3,52, los borregos US$ 3,47, los capones US$ 3,08 y las ovejas US$ 3.

La faena de ovinos mostró un leve repunte. Se faenaron 5.698 ovinos, 4% más que los faenados la semana anterior (4.219) y 27% menos que en igual semana del año pasado.

Precio de exportación de carne vacuna sin grandes variaciones

La tonelada exportada de carne vacuna se mantuvo en el eje de los US$ 3.800, aunque con un bajo volumen exportado. Así surge de los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El valor promedio de la semana cerrada el 11 de julio fue US$ 3.892 por tonelada, con apenas 3.782 toneladas exportadas, el menor volumen semanal en lo que va del año.

En el acumulado de 2020 la tonelada exportada promedió US$ 3.888, un 6,2% más que los US$ 3.662 logrados en el mismo período del año pasado.

En carne ovina se registró un repunte en las últimas dos semanas. El precio de exportación al 11 de junio fue US$ 4.157 por tonelada.

En lo que va del año promedió US$ 4.305, un 0,7% menos que los US$ 4.338 registrados en el mismo período de 2019.