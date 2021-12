El “vamos solo” del Lingotto

En 1993 cae la Primera República italiana, basada en el pluripartidismo, gobernada durante casi medio siglo por un partido dominante coaligado con tres o cuatro partidos auxiliares. Surge luego la Segunda República y con ella nace el imaginario de un modelo bipolar a la usanza sajona. La sofisticada política italiana se harta de sí misma y busca un modelo sencillo, elemental: dos partidos, y si esos dos partidos no son posibles, dos polos, dos bloques. El país de Niccolò dei Machiavelli y el pensamiento filigranático fiorentino busca el esquematismo simple del mundo sajón, y en particular el de los Estados Unidos de América, el modelo binario: lo que no es blanco es negro y lo que no es negro solo puede ser blanco. Así de sencillo, sin complicaciones. Cada uno por sí mismo, sin socios molestos.