El voto anulado es siempre neutro

Se observan muchas confusiones sobre cómo se vota en el referendum del próximo 27 de marzo. En particular hay algunas interpretaciones sobre sus efectos que se basan en graves errores tanto desde el punto de vista lógico como aritmético. Debe quedar claro que el tema es de lógica formal básica y de aritmética elemental. Y como decía un profesor de Matemáticas, en la aritmética básica no hay democracia, no rige la mayoría, la conclusión es una sola y no caben dos opiniones.