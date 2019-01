El yate de US$ 130 millones que nadie compra

Equanimity, un barco de 91 metros, que supo ser propiedad del fugitivo financiero Low Taek Jho, no se vendió en una subasta el año pasado después de ser confiscado por el gobierno de Malasia y permanece atracado en una base naval cerca de Kuala Lumpur.

Se especula que el Equanimity es sólo uno en la larga lista de activos –que alcanzaría un estimado de US$ 1700 millones– comprados por Jho Low (como era más conocido) y sus asociados, en el contexto de un escándalo financiero que involucra la desaparición de miles de millones de dólares del fondo 1Malasya Development Berhard (1MDB). Investigaciones realizadas por Estados Unidos y Malasia, implican a Low en el centro de la estafa.

Más allá de su polémico origen, la embarcación –que fue comprada por Low en US$ 250 millones el año pasado–, fue reevaluada por la corte malaya con un precio base de US$ 130 millones.

Y, sin embargo, este yate con espacio para 22 personas e interiores en mármol y láminas de oro -que cuenta con un spa, un sauna, un gimnasio, una piscina de 20 metros, helipuerto y cine-, no consigue nuevo dueño. ¿Por qué? "Es muy difícil conseguir clientes allí", le reveló Jonathan Beckett –director ejecutivo de Burgess y encargado de la venta– a la agencia Bloomberg. Si ya es un desafío persuadir a un comprador en Mónaco para que viaje hasta el puerto italiano de Génova para ver yates, explicaba, mayor reto es convencerlo de que viaje a Malasia.

El mega yate permanece en el puerto Klang (Selangor, Malasia) luego de ser incautado como parte de los intentos globales de recuperar activos supuestamente comprados con dinero malversado a través del fondo estatal. Otros artículos secuestrados incluyen un collar de diamantes de US$ 3.800.000 que Jho Low le regaló a la modelo de Victoria's Secret, Miranda Kerr, con quien mantuvo un breve romance durante 2014 luego del divorcio de la australiana y el actor Orlando Bloom, junto con una serie de obsequios que, en total, suman más de US$ 8.000.000, incluido un piano de acrílico que la modelo tuvo que devolver. También se busca un cuadro de Picasso valuado en US$ 3.200.000 que Low le regaló al actor Leonardo DiCaprio.

(Cronista - RIPE)