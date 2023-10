Elina Fernández, pareja de Eduardo Constantini, le respondió a Anamá Ferreira

"Hay personas que se sienten que son amigas, y no conozco sinceramente a ese personaje que apareció, yo no la conozco", demoledora respuesta de Elina Fernández a las quejas de Anamá Ferreira.

La primera invitada al nuevo ciclo de "Perciavalle Íntimo y Eterno" que se emite por Canal 11 de Punta del Este, fue la modelo y empresaria Elina Fernández de Costantini, a propósito de su reciente Semana de la Alta Costura (SAC), realizada en Buenos Aires

"Hice el cierre el año pasado con él (por Gino Bogani), de la retrospectiva de él, de sus 66 años en la moda. Porque si bien él había tenido su retrospectiva pero con maniquíes. Gino; tenemos que hacer tu retrospectiva con modelos, y así lo hicimos con todas la musas históricas. Teté Coustarot, Andrea Frigerio, Nequi Galotti, todas las 15, Mónica Labari, no me quiero olvidar de ninguna, que me matan, pero 15 divinas", dijo.

En ese momento Jimmy Castilhos le consultó si había convocado a la modelo Anamá Ferreira, quien fue echada del desfile SAC, hace tres semanas. Situación y escándalo que la propia Anamá había viralizado y fue tema durante esa semana. Los periodistas del espectáculo, aludieron a una posible venganza de Elina cuando en un audio Anamá se refirió de forma despectiva a Elina y su flamante novio, el empresario Eduardo Costantini.

"Quiero decir algo; no voy a contestar eso. Lo voy a aclarar y ya lo aclaré miles de veces en Buenos Aires. Hay personas que se sienten que son amigas, y no conozco sinceramente a ese personaje (por Anamá Ferreira) que apareció, yo no la conozco. Obviamente de los medios sí, pero nunca de decir hola Jimmy (Castilhos), hola Carlos (Perciavalle), jamás en mi vida. En algún momento de todos los desfiles que yo he hecho, ella seguramente debe de haber estado sentada, pero nunca he tenido ninguna interacción. Para mí es sorprendente, pero bueno, siempre va a haber gente que, ustedes los saben aparecen en los momentos de cámara", agregó.