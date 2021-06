Embarazadas se vacunaron contra el covid-19: entre el miedo a la muerte y la desconfianza en la vacuna

Por Paula Ojeda

El vacunatorio exclusivo para embarazadas del Hospital Pereira Rossell "estuvo mucho más movido" a primera hora, afirmó Victoria Acosta, la encargada. Sobre el mediodía son pocas las embarazadas que esperan su turno. Por disposición del Ministerio de Salud Pública, vacunan con Pfizer a toda mujer de más de 14 semanas de gestación. No se necesita agendar un horario ni atenderse en el hospital.

Deben acudir de 9:30 a 14:30 horas con su documento de identidad y el carnet obstétrico que constate las semanas de gestación y que su médico autoriza la inoculación (este último requisito es solicitado únicamente en el Hospital Pereira Rossell y el Hospital de Clínicas ) . Previo al pinchazo, deben firmar el consentimiento informado correspondiente.

Hasta el mediodía, habían vacunado a más de 60 embarazadas. El ritmo era ágil y tras la vacuna esperaban los 15 o 30 minutos –dependiendo de si sufrían de alergias– en el hall común del Hospital. También esperaban en el mismo lugar otros adultos y niños que aguardaban para atenderse, aunque con la correspondiente distancia social.

“Miedo” es la principal respuesta que dan las mujeres cuando se les pregunta por qué se vacunan. Pero también responden que por “miedo” no se habían vacunado antes. Aunque no todas, muchas estaban convencidas de que no podían hacerlo. Otras celebraban que por fin había llegado el momento.

“Necesitaba la vacuna”, exclamó Victoria de 25 años y 23 semanas de embarazo. Cuenta que anotó mal su celular a la hora de agendarse y cuando se dio cuenta y modificó el dato, le dieron una hora para julio. “Tenía mucho mucho miedo, se está muriendo mucha gente”, dijo. Por eso se fue desde Piedras Blancas, donde se atiende en una clínica de ASSE, para vacunarse en el Pereira Rosell.

Paula Ojeda

Vacunación a embarazadas contra el covid-19 en Hospital Pereira Rossell

“Yo ya me iba a vacunar de antes, pero no me daban turno, quería venir ¡nadie me tuvo que obligar!”, aseguró Victoria (21) y embarazada de 17 semanas. Es hipertensa y le daba “muchísimo miedo estar saliendo a la calle así”.

Miedo también sintió María (18). Sus suegros tuvieron covid-19 y “casi entran al CTI”. Se quería vacunar “por la pandemia, por todo, pero ni siquiera por estar entre las priorizadas” le “daban turno”.

Entre las dubitativas estaba Mariela (25), está embarazada de 36 semanas y no pensaba vacunarse, pero se lo pidieron en los controles y lo hizo. Le dio miedo “todas las embarazadas que se están muriendo” y “las complicaciones que pueda traer el covid-19”. A Mara (33) que está transitando la semana número 29 de gestación le pasó lo mismo. “Las embarazadas se están muriendo de esto”, lamentó.

Recorrerán clínicas para vacunar a embarazadas participantes de Uruguay Crece Contigo

Desde este lunes 14 de junio el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social recorrerán diferentes policlínicas de ASSE para vacunar a embarazadas participantes del programa Uruguay Crece Contigo (UCC) contra el covid-19.



El Mides proveerá de vehículos para aquellas que quieran vacunarse y no tengan cómo trasladarse hasta el lugar. El primer punto será Ciudad del Plata y "cada zona se irá informando oportunamente".



Durante esa primera jornada se desarrollará en Montevideo y el área metropolitana. La cartera informó que prevén extenderlo a otros puntos del país.

Paula Ojeda

Vacunación a embarazadas contra el covid-19 en Hospital Pereira Rossell

"No"

Después de la entrega del consentimiento informado, el documento y el control obstétrico, las enfermeras repiten casi robóticamente: “¿tenés algún síntoma compatible con covid-19? ¿recibiste la vacuna para la gripe en los últimos 15 días? ¿tuviste Covid-19 en los últimos tres meses?

Si alguna respuesta de la embarazada es “sí”, la próxima palabra de la enfermera será “no”. Así fue el caso de una embarazada de 33 semanas que acudió al lugar decidida a vacunarse. Tuvo el alta del covid-19 el 14 de abril y recién estará habilitada para vacunarse tres meses después, es decir, el 14 de julio.

Ante la negativa de la vacunadora, explicó que ella entendía y conocía la disposición del Ministerio de Salud Pública, pero que su médico tratante le había insistido en que fuera y se vacunara contra el virus. Aún así, la enfermera le comunicó que tenía que asistir con una expresa autorización del Ministerio de Salud Pública para que se la vacune antes de esa fecha.

“¿Pero no hay peligro que me lo agarre?”, preguntó con temor la embarazada. “¡Pero si ya lo tuviste m’hija!”, le contestó la enfermera. Las personas que cursaron la enfermedad generan anticuerpos aunque no está claro por cuánto tiempo.

Si bien el criterio adoptado por el MSP es dejar que pasen tres meses desde el alta para vacunar, eso obedeció en su momento a la necesidad de preservar las dosis y no a un tema sanitario. De hecho el MSP evalúa ahora acortar ese plazo.

Exhortan a embarazadas a vacunarse ante aumento de fallecidas por covid-19

Desde el comienzo de la pandemia ocho embarazadas fallecieron por covid-19, el primer caso se constató el 29 de abril de este año. Se trataba de una residente de Río Negro que fue trasladada a Salto. Seis de las ocho fallecidas eran usuarias de la Administración Nacional de Servicios de Salud del Estado (ASSE).



El exsubsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) y jefe de Maternidad del hospital de la Mujer, Leonel Briozzo, lo adujo a una "vulnerabilidad social, económica y psicológica" con las que esas mujeres "han enfrentado los efectos de la pandemia".



Al pasado miércoles, 8.000 embarazadas aún no habían solicitado agenda para vacunarse del total de 19.443, informó en ese entonces el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian.



En su comunicado para exhortar la vacunación de embarazadas, el MSP se refirió a un registro de seguridad V-SAFE en el que más de 114 mil participantes inoculadas con Pfizer y Moderna dijeron estar embarazadas al momento de vacunarse o quedaron embarazadas dentro de los 30 días posteriores a la vacunación. Hasta mayo de 2021 no surgieron "datos de alerta de seguridad".