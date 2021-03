Emiliano Brancciari y Guido Manini Ríos se cruzaron luego de que el músico lo calificara como "nefasto"

Este viernes, Emiliano Brancciari, vocalista y guitarrista de la banda No Te Va Gustar, fue invitado al programa de TV Ciudad La Letra Chica, donde se refirió al senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos como "nefasto", lo que provocó un cruce entre ambos en Twitter.

Brancciari, invitado al programa el mismo día que la banda que integra lanzó el tema Venganza, junto a la rapera argentina Nicki Nicole, manifestó que en los últimos tiempos "le perdió interés" a la política. "Hay personajes nefastos en esta coalición, que preocupantemente están generando adhesión", dijo el músico. Y luego de una pausa agregó "Manini, por si no se notaba", dijo con una risa.

#LaLetraChica "En el último tiempo le perdí interés a la política. Hay personajes nefastos en esta Coalición que preocupantemente están generando adhesión: Manini", @EGBrancciari pic.twitter.com/QuzvyZhi2B — laletrachicatv (@laletrachicatv) March 5, 2021

"No creo que la sociedad uruguaya permita algo tan absurdo, igual también hay gente chiflada en todos lados, gente del otro lado que decís ¿en que año viven?, por más que terminemos votando lo mismo. Hay que estar atentos a eso también", continuó Brancciari.

Luego de que se publicara el fragmento de la entrevista, el senador cabildante le respondió. "Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce. Cuando quiera conversar estoy a su disposición", escribió Manini en su cuenta de Twitter.

Emiliano: sorprende que sienta tanto odio por alguien que no conoce... Cuando quiera conversar estoy a su disposición... — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) March 6, 2021

Brancciari continuó la charla por ese mismo medio, y le dijo "Tengo la suerte de no sentir odio por nadie. Agradezco su invitación, pero no tendría nada que conversar con usted. Me alcanza con leerlo y escucharlo. Tampoco necesito agradarle. Saludos".