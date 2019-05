Empresario pidió a sus empleados que no se sintieran mal "por ser humanos"

"Nunca necesito saber que volverá a estar en línea después de la cena", comienza el post que escribió en LinkedIn el presidente de la agencia creativa Wunderman Tompson, Ian Sohn. Este contenido se viralizó y una semana después de su publicación tiene más de 40.000 reacciones y 1.300 comentarios.

El artículo de Sohn trata sobre por qué las personas no deberían disculparse con sus jefes por tener una vida fuera del trabajo y no estar disponibles para temas laborales todo el día, toda la semana. Algunos medios estadounidenses lo llaman el "Single dad'scredo" o decálogo de los padres solteros. El CEO de la compañía tiene dos hijos, es divorciado y defiende el derecho de todos los empleados a no sentirse mal por priorizar a sus familias.

"No necesito saber por qué no podés viajar un domingo. No quiero enterarme por qué no querés cenar conmigo cuando estoy en tu ciudad un martes a la noche. No necesito saber que estás trabajando desde tu casa hoy porque sencillamente precisas el silencio", continúa el decálogo del creativo norteamericano.

Sohn asegura que "resiente" cómo hemos "infantilizado el trabajo", al punto de que sentimos que debemos una disculpa por tener una vida, que no confiamos que los adultos tomarán las decisiones correctas y que la disponibilidad o conectividad constante se volvió una habilidad valiosa.

"Estoy agradecido por la confianza y el respeto de mis pares, mis jefes y mis equipos. Hace años un colega senior reaccionó con incredulidad porque no podía viajar con solo 12 horas de aviso porque tenía a mis hijos esa noche (y soy un padre soltero). No me sentí en lo mínimo culpable, pero igual me sentí horrible", reveló.

"Nunca quiero que te sientas fatal por ser un ser humano", finaliza la reflexión del empresario.

La mayoría de los usuarios que comentaron el post celebraban la visión del directivo, contaban anécdotas, y algunos se ofrecieron para trabajar en Wunderman.

"Creo que es porque todo el mundo puede verse a sí mismo en esa pieza. Basándome en las notas que recibí, todo el mundo se sintió como si yo estuviese escribiéndolo para ellos específicamente. Mamás que trabajan, papás solteros, jefes, recién graduados de la universidad, es un tema que aplica a todo el mundo sin importar su situación, opinó en entrevista con el portal iProfesional.