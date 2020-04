Empresarios coincidieron con Lacalle en no relegar la actividad y el empleo

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) se reunió este lunes con el presidente de la República Luis Lacalle. Allí se le transmitió formalmente el respaldo por las decisiones que viene tomando con la mirada puesta en primer término en la salud, pero también destacaron la importancia de considerar el empleo, las empresas (sobre todo las más afectadas) y la actividad económica.

En la reunión -que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva- se trataron temas referentes a las mejores opciones para mantener funcionando la economía en el presente, pero sobre todo se hizo enfoque en pensar desde ya en la salida para el difícil momento que vive el país en lo económico, expresaron desde la gremial empresarial.

Se insistió en la necesidad de mantener encendidos “los motores de la economía” todo lo posible, aspecto que se ha manejado también desde el Poder Ejecutivo en varias oportunidades en las últimas semanas. De hecho, el gobierno hizo lo imposible para que la construcción vuelva a la actividad desde este lunes, mientras que la OPP trabaja para tener una plan definido para el día después del distanciamiento social.

Según pudo saber El Observador, en la instancia hubo coincidencias en el diagnóstico realizado por parte de las cámaras empresariales y del gobierno. Ambas partes sintonizaron en la necesidad de priorizar en este momento a la salud pública, pero sin dejar de pensar en el repunte de la economía cuando la situación se normalice.

Desde la CCE se brindó un pantallazo sobre la situación de los diferentes sectores, como el agro, el comercio, la industria, el turismo (el más afectado) y la construcción, entre otros, para a partir de ese panorama y un monitoreo de la salud pública debería comenzarse a alentar el trabajo que permita la salida, señalaron fuentes empresariales.

El presidente de la CCE, Gerardo García Pintos, dijo que a pesar de las dificultades que se pueden dar en el comercio exterior a futuro, “Uruguay cuenta con la credibilidad y la confianza que despiertan las empresas exportadoras nacionales, que hace que no todos sean iguales al momento de dificultades en el comercio internacional”.

En tanto, Lacalle Pou volvió a manejar la cifra que ya dio a conocer públicamente de US$ 400 millones como costo de las medidas que se están llevado adelante y los empresarios expresaron que no ven con malos ojos ese monto.

La CCE está integrada por 26 cámaras, entidades y asociaciones empresariales que nuclean a más de 260 gremiales con más de 65 mil socios en todo el país.

De hecho, García Pintos comentó que “habrá tiempo para pagar” esa cuenta, pero ahora lo primordial es la salud, la ayuda social y también el apoyo a las empresas de menor porte de los sectores más afectados.

“Estamos seguros que este nuevo déficit lo vamos a pagar con mayor actividad e impuestos en el futuro”, aseguró el gremialista.

En esta línea, dijo en diálogo con El Observador que a su entender no van a ser necesario subir impuestos -particularmente en 2021- debido a que este aumento en el gasto del Estado se va a pagar con “más actividad”.

Este domingo el Banco Mundial pronosticó que los efectos de la crisis global por la covid-19 sumirán a Latinoamérica en una recesión, con una contracción del PIB de 4,6% en 2020. La institución internacional estimó que Uruguay tendrá una caída del PIB de 2,7% para 2020, aunque el rebote económico para 2021, según las estimaciones realizadas, será superior al 5%.

De parte del gobierno también participaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, mientras que no hubo representantes del equipo económico.

Desde hace algunos días la CCE comenzó a publicar en su cuenta de red social Twitter acciones de empresas y empresarios que están colaborando con dinero, accesorios de salud, alimentos y otros insumos para enfrentar la pandemia.

La Asociación Nacional de Semilleristas de Papa del Uruguay #ANSEPA realizó la donación de 30.000 kg. de papa, en el marco de la campaña #CampoSolidario del @MGAPUruguay. #UruguayUnaSolaEmpresa pic.twitter.com/aY1XHRqbg1 — Confederación de Cámaras Empresariales Uruguay (@CCE_Uruguay) April 13, 2020

Por ejemplo, este lunes se informó que la Sociedad de Productores Forestales decidió que sus socios donarán US$ 1,5 por cada hectárea alcanzando un importe de US$ 1,2 millones que serán direccionados al Ministerio de Desarrollo Social. Entre otros aportes, se destacó en las últimas horas el de la Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay (Adau) con una contribución de US$ 10 mil en la cuenta del Sinae.