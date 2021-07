Empresarios piden prórroga para entregar borrador de reforma de jubilaciones; gobierno lo analizará

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que debe presentar al Poder Ejecutivo sus recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo al próxima semana, considera la posibilidad de solicitar una nueva prórroga al Poder Ejecutivo para la presentación del documento final, a raíz de un planteo de las cámaras empresariales.



La CESS comenzó a trabajar en noviembre del año pasado y entregó en marzo el primer documento, un informe diagnóstico del sistema. En abril comenzó la segunda etapa, en la que, los técnicos que representan a los partidos políticos y sectores sociales deberían presentar propuestas y recomendaciones al gobierno para una reforma previsional el 22 de junio.



Ese plazo se extendió 45 días a pedido del oficialismo, hasta el 6 de agosto, y actualmente está sobre la mesa volver a solicitar una nueva prórroga, esta vez por iniciativa del sector empresarial. Elvira Domínguez, representante del sector en la CESS, dijo a El Observador que en este momento se está trabajando en “escribir y llevar a papel todo lo que se habló” durante los últimos meses en los subgrupos que se formaron para abordar los distintos temas.



“De ahí va a surgir un documento que esperábamos que estuviese pronto para el 15 de julio pero esa fecha ya pasó”, indicó Domínguez.



La representante de las cámaras empresariales indicó que por la cantidad y diversidad de gremiales que componen al sector, al recibir el documento final “es necesario darlo a conocer y alcanzar consensos”. “Yo voy a necesitar 15 días para poderlo difundir y llevar la posición, porque acá no es votar por votar, tenemos que trabajar sobre el documento y estar convencidos de lo que estamos aprobando”, fundamentó.



“En ese sentido, planteé que íbamos a necesitar más días y se me dijo que se iba a valorar solicitar una prórroga”, explicó.

Por su parte, Hugo Bai, representante del PIT-CNT en la CESS, dijo que no se plantean solicitar una prórroga.



“Todos teníamos la expectativa de que se fuera a cumplir con el plazo del 6 de agosto. Todos contábamos con que a esta altura íbamos a tener el documento hace varios días, por no decir semanas, pero eso no ocurrió; el proceso viene más demorado de lo que todos percibimos”, admitió en diálogo con El Observador.



Sin embargo, el representante de la central sindical explicó que no solicitarán prórroga sino que se ajustarán a las decisiones que tome el Poder Ejecutivo. “Vamos a acompañar si se plantea una prórroga, y si se plantea que no se puede, tampoco vamos a hacer una solicitud sino que nos vamos a justar y adaptar al tiempo que se nos otorgue”, sostuvo.

“Uno se imagina un documento que va a ser muy extenso, con mucha información e impresiones sobre las cuales vamos a tener que tomar posición. Si se nos da muy poco tiempo, eso va a ir en detrimento de toda la calidad del proceso, pero nos vamos a ajustar a los plazos que el Poder Ejecutivo entienda”, agregó.

Camilo dos Santos

Banco de Previsión Social (BPS)

La visión del FA y los jubilados

Jimena Pardo, una de las representantes del Frente Amplio en la CESS, dijo a El Observador que en la etapa de diagnóstico, la CESS trabajó con base en borradores, a diferencia de la segunda etapa. Trabajar con esa metodología hubiera permitido tener un borrador antes de tiempo y su no implementación puede explicar los motivos por los que se demoró la entrega del borrador final.

Sin embargo, Pardo consideró que “tampoco sorprende mucho que falte tiempo porque estos temas son complejos” y recordó que el Frente Amplio ya había alertado en varias oportunidades que “por la naturaleza de lo que está en juego, el tiempo que se había otorgado era muy escaso”.

“Si uno piensa en la metodología del diagnóstico, uno hubiera esperado un borrador antes pero pensando en todo lo que está involucrado en el tema, no sorprende”, sostuvo.

La representante frenteamplista manifestó que no se plantean pedir una prórroga como sí lo hizo la delegación empresarial. “Si el gobierno nos entrega un borrador y nos dice: ‘queremos definir esto en una semana’, vamos a tratar de adaptarnos a eso. Si no nos podemos adaptar, veremos de plantear otra cosa. En principio la idea era que ellos (por el oficialismo) nos hicieran un planteo y ver la posibilidad de adaptarnos a que el gobierno tenga los tiempos que necesita”, dijo.

“Estamos en una actitud positiva de tratar de colaborar. Siempre tuvimos actitud constructiva, no queremos que nuestra actitud aparezca como un escollo”, agregó Pardo.

Gabriel Regalado, representante de la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) en la CESS, declaró que desde Onajpu se encuentran esperando a “recibir el documento, ver las características que tiene y a partir de ahí empezar a hacer consideraciones”.

“Hasta que no tengamos el documento, no se ha planteado el hecho de pedir o acompañar una prórroga. Se verá en función del documento cuando se presente, las características y el esquema de discusión que proponga la CESS. No es solo entregar el documento sino ver cómo se discute. Estimo que si es un documento extenso, lo lógico sería esperar que venga acompañado de una propuesta de prórroga”, explicó.

“Si la propuesta de modificación respeta el carácter integral que creemos que debe tener y que el gobierno dijo que va a tener, para el 6 de agosto va a ser poco probable que esto se pueda debatir con relativa tranquilidad y seriedad”, agregó.

“Se está trabajando en la definición del anteproyecto de recomendaciones, con base en las iniciativas presentadas por los integrantes de la CESS que han formulado propuestas, varias de los designados en consulta con la coalición de gobierno y también del sector empresarial”, dijo a El Observador el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain.



Al ser consultado por el planteo de las cámaras empresariales de solicitar una prórroga para presentar las recomendaciones, Saldain dijo que “es un planteo razonable” y que “se considerará llegado el caso”.