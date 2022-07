Empresas públicas proyectan inversiones por más de US$ 1.900 millones

Las inversiones previstas hasta la finalización del período de las empresas públicas incluyen la compra de equipamiento para el desarrollo de tecnología 5G, la instalación de medidores inteligentes de energía eléctrica, obras portuarias y trabajos de mantenimiento en la refinería de La Teja.

Las empresas públicas proyectan inversiones por US$ 1.934 millones para el resto del quinquenio. UTE es la que tiene prevista una mayor inversión con US$ 810 millones y la ANP la que plantea la menor cifra con US$ 159 millones, según consta en la Exposición de motivos del proyecto de Rendición de Cuentas.

UTE

En el caso de UTE, se ejecutaron obras de infraestructura en energía por US$ 254 millones. La empresa pública prevé inversiones hasta 2024 de US$ 810 millones. Principalmente se destinarán recursos a la distribución de energía eléctrica para renovar y extender la infraestructura. En el área de la generación se prevén inversiones en mantenimiento de las centrales eléctricas y en el caso del área comercial en el plan de instalación de medidores inteligentes.

En el segmento de transmisión eléctrica, se agregarán dos proyectos que se efectuarán bajo fideicomiso financiero y leasing operativo, expresa el documento. El primero será la obra de cierre del anillo de transmisión en el norte por un valor estimado de US$ 220 millones. El segundo será en Cardal (Florida) donde se construyen dos líneas de transmisión y una estación de alta tensión por un monto de US$ 60 millones.

Antel

Antel ejecutó US$ 164 millones el año pasado. Para el período comprendido entre 2022 y 2024 se prevén inversiones por US$ 512 millones. Se concentrarán en redes de acceso y en administración y plataforma multiservicio. En el área de redes de acceso, Antel quiere actualizar y ampliar su acceso fijo y móvil.

En el caso del acceso fijo, se proyecta continuar con la instalación de fibra óptica en hogares que actualmente llega a 870 mil servicios. También se prevé expandir la cobertura en el interior del país en hogares con baja conexión. En red móvil, se intentará desplegar la tecnología de cuarta generación o LTE. También se comenzará a adquirir parte del equipamiento para avanzar en tecnología 5G.

Ancap

En Ancap, en 2021 tuvo una erogación de US$ 14 millones. La empresa prevé para el resto del período un conjunto de inversiones por US$ 230 millones. Básicamente, ese gasto se destinará a los trabajos previstos para el año próximo por la parada técnica que deberá realizarse para el mantenimiento de la refinería de La Teja.

OSE

En el caso de OSE, la ejecución presupuestaria prevista para lo que resta del período es de US$ 223 millones. Las principales inversiones serán US$ 126 millones para agua potable y se proyecta un gasto de US$ 76 millones en la ampliación de la red de saneamiento y otros servicios en el interior. OSE además tiene a estudio dos iniciativas privadas.

Una es el proyecto Neptuno que tiene el objetivo de construir una nueva planta potabilizadora para el área metropolitana en Montevideo. La otra es el Proyecto de Universalización del Saneamiento en Uruguay, que busca aumentar la cobertura del servicio de saneamiento por alcantarillado sanitario en localidades del interior del país con una población mayor a 2.000 habitantes

ANP

La ejecución de inversiones en infraestructura del sector portuario se ubicó en US$ 114 millones y allí se destacaron los US$ 97 millones que ejecutó la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Desde este año y hasta 2024 se estima que la ANP invierta US$ 159 millones, en la finalización del puerto pesquero de Capurro, mejoras en puertos del interior, fundamentalmente en obras en Nueva Palmira, La Paloma, Juan Lacaze y Paysandú.