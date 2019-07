En 1989 nadie cuestionó la candidatura de Astori aunque había sido decano

En mayo de 1989 el exdecano de la facultad de Ciencias Económicas, Danilo Astori, fue elegido para acompañar a Líber Seregni en la fórmula presidencial de un joven Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales que, en aquella oportunidad, se llevaron a cabo un 26 de noviembre.

Semanas antes, Astori había culminado su mandato educativo y ahora retomaba su vocación política en un partido que aún no se había acercado al poder. La fórmula finalmente resultó tercera con 418.403 votos

Tres décadas después, se presenta una situación similar. Un hombre que viene de la educación aparece como la opción para integrar la fórmula, en este caso colorada. Y ante las posibles objeciones que podían emerger a partir de la candidatura de Robert Silva, Ernesto Talvi se encargó de revivir el antecedente de Astori que respalda su accionar.

Tras consultar a una amplia gama de juristas, el economista entiende que no viola el artículo 201 de la Constitución al nombrar como candidato a vicepresidente al ex consejero del Codicen (Consejo Directivo Central) de ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). Además de sus consultas con varios constitucionalistas, el caso Astori marca jurisprudencia y por eso creen que -en palabras de Talvi- caminan en "terreno jurídico firme". De todas formas, pusieron "lo jurídico por encima de lo político" y dejaron que el veredicto lo dé la Corte Electoral.

El artículo 201 de la carta magna dice que los directores de entes o servicios descentralizados que quieran ser candidatos a legisladores deben renunciar un año antes de las elecciones. Ante ese mandato, la discusión está centrada en si el vicepresidente es o no un legislador y no hay una voz clara al respecto: existen dos bibliotecas jurídicas que se contrastan en ese debate. La mayoría de los técnicos especializados consultados por el equipo de Talvi le argumentaron que el vicepresidente no es un legislador, aunque en ocasiones pueda cumplir alguna de sus funciones.

¿Cuál es uno de los argumentos de Talvi? Así como Robert Silva fue autoridad de un ente descentralizado (ANEP), Astori también lo fue (como decano era parte del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República). Y en ambos casos terminaron su mandato a poco tiempo de ser postulados como candidatos a la vicepresidencia.

Pero hay una diferencia que El Observador constató con los diarios y semanarios de la época: en 1989 nadie puso en duda la validez de la postulación de Astori. Es más, se remarcaba que el exdecano estaba habilitado porque había dejado el puesto que lo inhibía. El copete de una entrevista que le hizo el semanario Brecha en su edición del 25 de mayo de aquel año, lo deja claro: "Danilo Astori, 49 años, economista, proclamado candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, habló con Brecha en su nueva condición de dirigente político que puede asumir públicamente posiciones partidarias, al haber dejado el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas".

En los diarios de mayo hubo tres temas por los que la coalición de izquierda fue noticia. A principio de mes -el día 8 para ser más precisos- El Diario informó que el FA se presentó como partido establecido a la Corte Electoral. Luego, fue otro el asunto que copó varias páginas de los periódicos de la época: las candidaturas a la Intendencia de Montevideo.

Al igual que en este año electoral a la hora de elegir vicepresidente, en el Frente Amplio se manejaron varios nombres para postularse al cargo -en aquel momento era para ser jerarca comunal- que causaron descontentos en la interna. El enojo no fue por los nombres en sí, sino por cómo se procedió al respecto.

Cuatro nombres se manejaron para ocupar la candidatura que días antes Mariano Arana había rechazado: Hugo Villar, Alberto Pérez Pérez, José Germán Araujo y quién finalmente luchó por el sillón departamental, Tabaré Vázquez.

"La noticia que sacudió la estructura interna del Frente llegó a oídos del General Seregni quien manifestó su gran malestar por el manejo político que se ha hecho del tema", consignó El Diario por aquellos días.

"(Nicolás) Cetraro (que era secretario de la Mesa del Frente Amplio) sostuvo que 'se ha hecho un manejo no del todo prudente en materia de nombres' y afirmó que ello motivó que en la última reunión de la Mesa Política se asumiera un compromiso de no manejar nombres públicamente hasta tanto el organismo idóneo, que es la propia Mesa, no los tratara", señaló ese medio en otro artículo.

El tercer tema fue la candidatura a Astori que, como evidencia el archivo periodístico, no generó polémica alguna. El politólogo Adolfo Garcé, dijo a El Observador que no recuerda que "nadie, nadie, nadie" haya puesto en duda la validez de Astori como candidato a vice.

Será la Corte Electoral, treinta años desúés, la encargada de ponerle punto final al debate sobre la candidatura de Silva.