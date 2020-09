En 2014 Antel destinó US$ 87 millones en subsidiar compras de celulares, dijo Gurméndez

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, dijo que en el año 2014 Antel gastó U$ 87 millones en subsidios directos, es decir “ayudas para la compra del celular a los clientes” y que ese monto -que consideró desproporcionado- incidió en la cifra del market share (distribución de mercado) de la que ha hablado la expresidenta del organismo y actual candidata a la intendencia de Montevideo, Carolina Cosse.



En entrevista con el programa Desayunos Informales de canal 12 este jueves, Gurméndez afirmó: “Desde el punto de vista de la actividad puede ser un instrumento válido, la competencia lo hace, nosotros también pero ¿US$ 87 millones?, realmente todo debería tener una justa proporción, todo debería tener una cierta prudencia y una lógica”.

"Tratar de establecer una relación de que la publicidad fue la que resultó en ese market share cuando hay un elefante en el bazar que es gigante, que son estas cifras que se usaron...", cuestionó en alusión a que Cosse dijo días atrás que desde el año 2008 hasta 2015, se había ganado un 14% de market share gracias a la inversión destinada en publicidad y propaganda.



La expresidenta del organismo respondió de esa manera a la información que dio El Observador sobre los montos destinados durante los últimos 15 años a publicidad y marketing. De acuerdo a un pedido de acceso a la información pública, entre 2005 y 2019 Antel destinó US$ 194 millones a ese rubro. En el período en el que Cosse fue presidenta se gastaron US$ 90 millones, y a su vez, el año electoral 2014 fue el de mayor gasto en publicidad con US$ 32 millones.



Gurméndez dijo al respecto de la explicación de Cosse que "el market share ese se compró mucho más caro que con la publicidad". “No se dice toda la verdad”, afirmó.



A su juicio está relacionado con el gasto en subsidios, que tuvo un pico en 2014. El jerarca dijo que “se venía gastando US$ 35 millones o US$ 45 millones y de repente salta a US$ 87 millones”. Agregó que en todo el período fueron US$ 223 millones en ese tipo de promociones. Entre 2008 y 2015, período al que aludió Cosse al aumento de participación de mercado, la cifra fue de US$ 327 millones



Según datos a los que accedió El Observador, en 2012 se habían destinado US$ 34 millones a subsidios, en 2013 US$ 45 millones, en 2014 se llegó a US$ 87 millones que representan el 17% de los ingresos operativos del negocio móvil. En 2015 la cifra fue de US$ 71 millones, en 2017 volvió a bajar a US$ 35 millones, en 2018 a US$ 25 millones y en 2019 a US$ 21 millones, lo que significa un 5% de los ingresos operativos del negocio móvil, o sea que en los últimos cinco años el monto destinado a promociones se redujo una tercera parte, mientras la facturación en materia de móvil se ha mantenido entre US$ 450 millones o US$ 500 millones a lo largo de todos estos años



Según los datos obtenidos por El Observador en 2014 los ingresos operativos habían sido de US$ 499 millones, en 2018 fueron de US$ 502 millones y en 2019 de US$ 463 millones.



La facturación total anual de Antel es de unos US$ 1.000 millones.



Chips promocionales

A su vez, Gurméndez dijo que el mercado móvil "abarca en su último año 178.900 chips promo recargado de regalo. Un cliente que ingresaba por un paso de frontera, bajaba en el Buquebus y le regalaban un chip recargado, iba a una kermesse y le daban un chip".

"Son clientes estadísticos pero no son clientes reales", señaló.



A su vez dijo que en el último período "la participación de market share de Antel que se conoce es del 54% pero cuando uno se zambulle y mira los números dentro de esa cantidad de clientes hay 331 mil clientes que no son personas, que son contadores de UTE, internet de las cosas, que ni siquiera son personas, entonces hay que mirar con atención, hay que saber analizar el market share. No hay que jugar con lo números", concluyó.