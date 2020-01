En 2021 Uruguay tendrá su primer Museo de Arte Latinoamericano

Con un bloque de mármol de dos toneladas y media firmado por autoridades presentes y futuras como Luis Lacalle Pou, María Julia Muñoz y Julio María Sanguinetti el domingo pasado se colocó la piedra fundacional de lo que será el Museo de Arte Latinoamericano en Manantiales.

Se trata del edificio que diseñó el destacado arquitecto uruguayo Carlos Ott, que fue convocado por el artista Pablo Atchugarry para integrarlo dentro del predio de la Fundación Atchugarry (ruta 104, kilómetro 4,5).

Fundación Atchugarry

Así será el museo

Cuando se anunció a principios de 2019 que Uruguay sería escenario de esta imponente instalación de 1.600 metros cuadrados de extensión, se preveía la inauguración del museo para fines de 2020. Ahora, según dijo Atchugarry a El Observador, la fecha en la que se proyecta la puesta en marcha de la institución es diciembre de 2021.

Fundación Atchugarry

Así será el museo

Los trabajos de obra –que los lleva adelante la empresa de Gastón Atchugarry, sobrino del escultor– comenzaron a mediados del año pasado. Ya se edificaron pilares y muros y ya se escavó, por lo que están trabajando a nivel del subsuelo.

“Ott ha trabajado mucho en este proyecto, ha dado pruebas de su genialidad y profesionalidad y ha adaptado al terreno. Estudió el terreno, el impacto y su inclinación. Después de haber hecho innumerables dibujos, logró esta horma que es extraordinaria”, apreció Atchugarry.

El museo, que buscará revalorizar el arte moderno y contemporáneo latinoamericano, contará con una colección permanente –que tendrá una fuerte presencia de artistas nacionales– y recibirá muestras itinerantes de creadores fuera de fronteras. A su vez, desde allí se prepararán muestras que viajarán al exterior.

El Museo de Arte Latinoamericano se integrará a una zona de latente fertilidad artística en Punta del Este, donde reposan las 25 hectáreas del Parque de esculturas y la Fundación Atchugarry. Aunque las instituciones entrarán en diálogo constante, el escultor aclaró que la nueva institución tendrá una administración independiente con un director a la cabeza que aún está sin confirmar.

Fundación Atchugarry

Así será el museo

Los capitales inversores son hasta el momento privados y pese a preferir no dar una cifra exacta, Atchugarry subrayó: “Esto lo vamos haciendo paso a paso. No hemos tirado las cifras finales. Lo importante es que no falte nada, que esté todo lo que sea necesario y que sea de calidad”.

Para Atchugarry, es necesario empujar este tipo de proyectos que resultan “puntas de diamante” para impulsar las artes, encontrar artistas y germinar la creatividad que estos le brindan al entorno.

Imágenes del evento de colocación de la piedra fundacional:

Marcelo Umpiérrez

Marcelo Umpiérrez El presidente electo junto a Pablo Atchugarry

Marcelo Umpiérrez Muñoz, Sanguinetti y Lacalle Pou durante el evento